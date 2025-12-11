У грудні 2025 року очікується кілька періодів підвищеної геомагнітної активності.

Попередні прогнози Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) свідчать, що перший місяць зими мине без потужних бур, проте певні дні можуть відзначитися незначними коливаннями магнітного поля.

Факти ICTV з’ясували, коли саме можливі магнітні бурі у грудні та як зменшити їхній вплив на організм.

Магнітні бурі у грудні 2025 року

За даними Space Weather Prediction Center (SWPC) – офіційного центру прогнозування космічної погоди NOAA – сильних бур (рівня G3 і вище) у грудні наразі не очікується.

Згідно з 45-денним прогнозом геомагнітного індексу Ap від USAF/NOAA, середня магнітна буря (G2) очікується 8 грудня. Також незначні підвищення активності можливі у такі дні: 2, 3, 4, 7, 9, 22, 23, 24 грудня.

У ці періоди рівень Ap може сягати 18–25, що відповідає помірним коливанням магнітного поля. Люди, чутливі до змін атмосферного тиску або сонячної активності, можуть відчувати незначний дискомфорт, головний біль і дратівливість.

Для решти грудня прогнозується спокійний фон. Офіційні 27-денні та 3-денні прогнози NOAA оновлюються в реальному часі, тому перед кожним періодом підвищеної активності варто перевіряти актуальні дані на сайті swpc.noaa.gov.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Під час магнітних бур чимало людей скаржаться на втому, головну біль, дратівливість чи перепади тиску.

Щоб легше перенести цей період, варто дотримуватися режиму сну, пити достатньо води, обмежити вживання алкоголю, кави, жирної їжі.

Важливо не перевантажувати організм як фізично, так і емоційно. Рекомендується частіше бувати на свіжому повітрі та менше користуватися ґаджетами, за потреби тримати при собі необхідні ліки та консультуватися з лікарем.

Навіть слабкі магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, тому бережіть себе й не забувайте про відпочинок.

