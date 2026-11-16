Утепленные кроссовки из натуральной кожи, замши или современных мембранных материалов – это база осенне-зимнего гардероба. Однако из-за курса валют и сезонного спроса стоимость новой пары от известных мировых производителей часто кусается.

Поэтому ноябрьские распродажи становятся лучшим временем для обновления обувной полки. В частности, 16 ноября стартовала масштабная распродажа на Kasta, которая продлится по 29 ноября включительно.

Как подойти к выбору обуви с холодной головой, не упустить свой размер и максимально сэкономить во время Черной пятницы — читайте дальше.

Сейчас смотрят

Определитесь с моделью и заранее проверьте размерную сетку

Главная ошибка во время больших распродаж — начинать поиск пары уже после того, как цены упали. Ходовые размеры (особенно 38-39 у женщин и 42-43 у мужчин) исчезают из наличия в первые часы акции. Особенно первыми во время больших распродаж исчезают женские кроссовки.

Чтобы действовать на опережение:

Выберите конкретное назначение. Для офиса подойдет классика из кожи или эко-кожи, для слеты и морозов ищите высокие модели с водоотталкивающей пропиткой и утеплителем, а для зала – легкие беговые или тренинговые кроссовки с амортизацией. Сверьте длину стельки в сантиметрах. У разных брендов размерные сетки отличаются: например, 42-й размер у PUMA и Adidas может иметь разницу в 0,5 см. Измерьте стельку самых удобных кроссовок и ориентируйтесь именно на показатель в сантиметрах, указанный в карточке товара. Разместите фаворитов в список желаемого. Когда вы заранее сохраните 3–5 понравившихся моделей, в дни распродажи вам останется только проверить, на какую из них действует наибольшая выгода, и в два клика оформить заказ.

Сочетайте скидки до 80%, кэшбек и бесплатную доставку на Kasta

Нынешняя Черная пятница на Kasta с 16 по 29 ноября позволяет извлечь выгоду сразу на нескольких уровнях. В первый день стартовали аномально низкие цены: на маркетплейсе действуют скидки до 80%, к которым прибавляется кэшбек до 30% на покупки. Накопленный кэшбек можно будет использовать на следующие заказы – например, докупить средства по уходу за обувью или зимние аксессуары.

Особое внимание следует обратить на предложения ведущих спортивных гигантов. Свои акционные линейки подготовили PUMA, Under Armour, Adidas, а также популярные кэжуал-бренды типа Colin’s и десятков других производителей. Благодаря таким скидкам топовые технологические модели стоят на уровне базового массмаркета.

Приятный бонус для тех, кто заказывает обувь онлайн: в течение всего периода акции с 16 по 29 ноября при оплате заказа банковской картой действует бесплатная доставка.

Это существенно экономит бюджет, ведь объемные обувные коробки обычно увеличивают стоимость пересылки. Кроме того, если вы планируете большое обновление гардероба или приобретаете обувь для всей семьи, следует следить за розыгрышами в официальных соцсетях маркетплейса, которые продлятся весь период Черной пятницы.

Лимитированные обновления и предложения за 1 грн

Кроме основного каталога со скидками, на маркетплейсе работает механика быстрых распродаж с жестко ограниченным количеством товара. Каждый день в 6:00, 12:00 и 20:00 на сайте стартуют специальные предложения по самым низким ценам.

Именно в эти три часовых слота самые внимательные покупатели могут не просто купить кроссовки на Kasta с максимальным дисконтом, но и поймать акционные товары за 1 грн. Поскольку количество таких лотов лимитировано, следует действовать по алгоритму:

заранее войдите в свой аккаунт и сохраните данные карты для быстрой оплаты;

за 3–5 минут до начала очередной волны (в 05:55, 11:55 или 19:55) откройте страницу акций;

имея уже определенный размер стельки, не тратьте время на размышления — сразу добавляйте нужную пару в корзину и завершайте оплату, ведь резерв товара во время пиковой нагрузки длится несколько минут.

Также не игнорируйте функцию оплаты по частям, если решили объединить покупку обуви с большими приобретениями для дома или гаджетами — при распродаже на отдельные бренды электроники и техники (в том числе Apple, Samsung, Roborock) действует рассрочка до 21 платежа, что помогает равномерно распределить расходы в ноябре без вреда.

В заключение соблюдайте простое правило рационального покупателя: оценивайте финальную сумму к уплате, а не только размер зачеркнутого ценника.

Сравните стоимость выбранной пары кроссовок с учетом кэшбека и бесплатной доставки картой – именно совокупность этих факторов делает покупку по-настоящему выгодной и позволяет носить качественную оригинальную обувь без переплат.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.