Декабрь дарит верующим особую атмосферу светлого ожидания, ряд важных молитвенных дат и духовное приготовление к одному из главных событий года — Рождеству Христову.

В декабре 2026 года православная церковь чтит память святой великомученицы Варвары, святого пророка Наума, святителя Николая Чудотворца, а также проходит многодневный Рождественский пост.

Кроме того, верующие отмечают большой двунадесятый праздник — Рождество Христово, а также Собор Пресвятой Богородицы.

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Полный календарь православных праздников на декабрь 2026 по дням по новоюлианскому стилю — в материале Фактов ICTV.

Церковные праздники в декабре 2026 года

1 декабря – пророка Наума; праведного Филарета Милостивого.

– пророка Наума; праведного Филарета Милостивого. 2 декабря — пророка Аввакума; преподобных Афанасия, затворника Киево-Печерского (в Ближних и Дальних пещерах); иконы Божией Матери Герондиса.

— пророка Аввакума; преподобных Афанасия, затворника Киево-Печерского (в Ближних и Дальних пещерах); иконы Божией Матери Герондиса. 3 декабря — пророка Софонии; преподобного Иоанна Молчальника; преподобного Феодула Константинопольского.

— пророка Софонии; преподобного Иоанна Молчальника; преподобного Феодула Константинопольского. 4 декабря — великомученицы Варвары; преподобного Иоанна Дамаскина; мученицы Юлиании.

преподобного Иоанна Дамаскина; мученицы Юлиании. 5 декабря – преподобного Саввы Освященного; мученика Анастасия Аквилейского.

мученика Анастасия Аквилейского. 6 декабря – святителя Николая Чудотворца.

7 декабря — святителя Амвросия, епископа Медиоланского; преподобного Иоанна, постника Киево-Печерского.

— святителя Амвросия, епископа Медиоланского; преподобного Иоанна, постника Киево-Печерского. 8 декабря — преподобного Патапия Фивского; апостолов от 70 Сосфена, Аполоса, Кифы, Тихика, Эпафродита, Кесария и Онисифора.

— преподобного Патапия Фивского; апостолов от 70 Сосфена, Аполоса, Кифы, Тихика, Эпафродита, Кесария и Онисифора. 9 декабря — Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы ; пророчицы Анны, матери пророка Самуила; иконы Божией Матери Неожиданная радость.

— ; пророчицы Анны, матери пророка Самуила; иконы Божией Матери Неожиданная радость. 10 декабря — мучеников Мины, Ермогена и Евграфа Александрийских; святителя Иоасафа (Горленко), епископа Белгородского.

— мучеников Мины, Ермогена и Евграфа Александрийских; святителя Иоасафа (Горленко), епископа Белгородского. 11 декабря — преподобного Даниила Столбника; преподобного Никона Сухого, Киево-Печерского; преподобного Луки Столбника.

— преподобного Даниила Столбника; преподобного Никона Сухого, Киево-Печерского; преподобного Луки Столбника. 12 декабря — святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца; священномученика Александра, епископа Иерусалимского.

— святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца; священномученика Александра, епископа Иерусалимского. 13 декабря – мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.

– мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. 14 декабря — мучеников Фирса, Левкия и Калиника; мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.

— мучеников Фирса, Левкия и Калиника; мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха. 15 декабря — священномученика Елевферия, епископа, и матери его мученицы Анфии; святителя Стефана.

— священномученика Елевферия, епископа, и матери его мученицы Анфии; святителя Стефана. 16 декабря — пророка Агея; мученика Марина Римского; благоверной императрице Феофании.

— пророка Агея; мученика Марина Римского; благоверной императрице Феофании. 17 декабря – пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.

– пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. 18 декабря — мученика Севастиана Медиоланского и жены его; святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского.

— мученика Севастиана Медиоланского и жены его; святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского. 19 декабря — мученика Онифатия; преподобного Илии Муромца, Киево-Печерского.

— мученика Онифатия; преподобного Илии Муромца, Киево-Печерского. 20 декабря – священномученика Игнатия Богоносца.

– священномученика Игнатия Богоносца. 21 декабря — мученицы Юлиании; святителя Петра.

— мученицы Юлиании; святителя Петра. 22 декабря – мучеников Хрисогона, Феодотии и других.

– мучеников Хрисогона, Феодотии и других. 23 декабря – мучеников на Крите: Феодула, Сатурнина и других; преподобного Нифонта, епископа Кипрского.

– мучеников на Крите: Феодула, Сатурнина и других; преподобного Нифонта, епископа Кипрского. 24 декабря — вечер Рождества Христова (Рождественский сочельник); преподобномученицы Евгении.

25 декабря – Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы; священномученика Евфимия.

священномученика Евфимия. 27 декабря — апостола первомученика и архидьякона Стефана; преподобного Федора Начертанного.

преподобного Федора Начертанного. 28 декабря — праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.

— праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня. 29 декабря — преподобного Иова Манявского; преподобных Марка, Феофила и Иоанна Киево-Печерских.

— преподобного Иова Манявского; преподобных Марка, Феофила и Иоанна Киево-Печерских. 30 декабря — мученицы Анисии Солунской; апостола от 70 Тимона.

— мученицы Анисии Солунской; апостола от 70 Тимона. 31 декабря — преподобной Мелании Римлянки (Щедрый вечер); святителя Петра Могилы, митрополита Киевского и Галицкого.

Источник: DAYTODAY

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