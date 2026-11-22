Анна Мельник, редакторка стрічки
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Церковный календарь на декабрь 2026: когда Николая, Сочельник и Рождество ХристовоДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Декабрь дарит верующим особую атмосферу светлого ожидания, ряд важных молитвенных дат и духовное приготовление к одному из главных событий года — Рождеству Христову.
В декабре 2026 года православная церковь чтит память святой великомученицы Варвары, святого пророка Наума, святителя Николая Чудотворца, а также проходит многодневный Рождественский пост.
Кроме того, верующие отмечают большой двунадесятый праздник — Рождество Христово, а также Собор Пресвятой Богородицы.
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Полный календарь православных праздников на декабрь 2026 по дням по новоюлианскому стилю — в материале Фактов ICTV.
Церковные праздники в декабре 2026 года
- 1 декабря – пророка Наума; праведного Филарета Милостивого.
- 2 декабря — пророка Аввакума; преподобных Афанасия, затворника Киево-Печерского (в Ближних и Дальних пещерах); иконы Божией Матери Герондиса.
- 3 декабря — пророка Софонии; преподобного Иоанна Молчальника; преподобного Феодула Константинопольского.
- 4 декабря — великомученицы Варвары; преподобного Иоанна Дамаскина; мученицы Юлиании.
- 5 декабря – преподобного Саввы Освященного; мученика Анастасия Аквилейского.
- 6 декабря – святителя Николая Чудотворца.
- 7 декабря — святителя Амвросия, епископа Медиоланского; преподобного Иоанна, постника Киево-Печерского.
- 8 декабря — преподобного Патапия Фивского; апостолов от 70 Сосфена, Аполоса, Кифы, Тихика, Эпафродита, Кесария и Онисифора.
- 9 декабря — Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы; пророчицы Анны, матери пророка Самуила; иконы Божией Матери Неожиданная радость.
- 10 декабря — мучеников Мины, Ермогена и Евграфа Александрийских; святителя Иоасафа (Горленко), епископа Белгородского.
- 11 декабря — преподобного Даниила Столбника; преподобного Никона Сухого, Киево-Печерского; преподобного Луки Столбника.
- 12 декабря — святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца; священномученика Александра, епископа Иерусалимского.
- 13 декабря – мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.
- 14 декабря — мучеников Фирса, Левкия и Калиника; мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.
- 15 декабря — священномученика Елевферия, епископа, и матери его мученицы Анфии; святителя Стефана.
- 16 декабря — пророка Агея; мученика Марина Римского; благоверной императрице Феофании.
- 17 декабря – пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.
- 18 декабря — мученика Севастиана Медиоланского и жены его; святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского.
- 19 декабря — мученика Онифатия; преподобного Илии Муромца, Киево-Печерского.
- 20 декабря – священномученика Игнатия Богоносца.
- 21 декабря — мученицы Юлиании; святителя Петра.
- 22 декабря – мучеников Хрисогона, Феодотии и других.
- 23 декабря – мучеников на Крите: Феодула, Сатурнина и других; преподобного Нифонта, епископа Кипрского.
- 24 декабря — вечер Рождества Христова (Рождественский сочельник); преподобномученицы Евгении.
- 25 декабря – Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.
- 26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы; священномученика Евфимия.
- 27 декабря — апостола первомученика и архидьякона Стефана; преподобного Федора Начертанного.
- 28 декабря — праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.
- 29 декабря — преподобного Иова Манявского; преподобных Марка, Феофила и Иоанна Киево-Печерских.
- 30 декабря — мученицы Анисии Солунской; апостола от 70 Тимона.
- 31 декабря — преподобной Мелании Римлянки (Щедрый вечер); святителя Петра Могилы, митрополита Киевского и Галицкого.
Источник: DAYTODAY
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