Минздрав бьет тревогу: в Украине зафиксирован рост случаев кори более чем в 20 раз

В Украине за первые три месяца 2025 года было зарегистрировано 472 случая заболевания корью. Это в 20,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Специалисты подчеркнули, что эпидемическая ситуация в Украине вызывает беспокойство.

— Вспышки кори в стране цикличны и происходят в среднем каждые 5-6 лет. Рост уровня заболеваемости корью начался еще в прошлом году: тогда количество случаев возросло в 6,6 раза – с 65 в 2023 году до 433 в 2024-м, — говорится в сообщении.

Ситуация в регионах

Больше всего случаев зафиксировано в Закарпатской, Черновицкой и Одесской областях. Также в последних двух было по одному летальному случаю: умерли дети 10 лет и 9 месяцев, имевшие тяжелые сопутствующие заболевания.

Сейчас смотрят

В ЦОЗ призвали украинцев вакцинироваться от кори, ведь главный способ предотвратить вспышки заболеваемости — охват профилактическими прививками на уровне 95%.

Атака на иммунную систему

Бывший профессор эпидемиологии в Гарвардской школе общественного здравоохранения TH Chan Майкл Мина заявил, что корь может вызвать у детей и взрослых другие долгосрочные проблемы со здоровьем.

По словам эксперта, корь вызывает шок у иммунной системы, уничтожая критические клетки, помогающие нашему организму реагировать на угрозы. Это может сделать людей чрезвычайно чувствительными к другим патогенам в течение нескольких недель после заражения.

— Реальная проблема заключается не только в том, что вы заболеете корью, но и в том, что в течение следующих нескольких лет ваш ребенок будет уязвим ко многим другим болезням, – отмечают эксперты.

Источник : Центр общественного здоровья

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.