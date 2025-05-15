МОЗ б’є на сполох: в Україні зафіксовано зростання випадків кору у понад 20 разів

В Україні за перші три місяці 2025 року було зареєстровано 472 випадки захворювання на кір. Це у 20,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

Фахівці підкреслили, що епідемічна ситуація в Україні викликає занепокоєння.

– Спалахи кору в країні циклічні й відбуваються в середньому кожні 5-6 років. Зростання рівня захворюваності на кір почалося ще торік: тоді кількість випадків зросла в 6,6 раза – із 65 у 2023 році до 433 у 2024-му, – ідеться в повідомленні.

Ситуація в регіонах

Найбільше випадків зафіксовано в Закарпатській, Чернівецькій та Одеській областях. Також в останніх двох було по одному летальному випадку: померли діти 10 років і 9 місяців, які мали важкі супутні захворювання.

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У ЦГЗ закликали українців вакцинуватися від кору, адже головний спосіб запобігти спалахам захворюваності – охоплення профілактичними щепленнями на рівні 95%.

Атака на імунну систему

Колишній професор епідеміології в Гарвардській школі громадської охорони здоров’я TH Chan Майкл Міна заявив, що кір може спричинити в дітей і дорослих інші довгострокові проблеми зі здоров’ям .

За словами експерта, кір викликає шок в імунної системи, знищуючи критичні клітини, що допомагають нашому організму реагувати на загрози. Це може зробити людей надзвичайно чутливими до інших патогенів протягом кількох тижнів після зараження.

– Реальна проблема полягає не тільки в тому, що ви захворієте на кір, а й у тому, що протягом наступних кількох років ваша дитина буде вразливою до багатьох інших хвороб, – наголошують експерти.

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