МОЗ б’є на сполох: в Україні зафіксовано зростання випадків кору у понад 20 разів
В Україні за перші три місяці 2025 року було зареєстровано 472 випадки захворювання на кір. Це у 20,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я МОЗ України.
Фахівці підкреслили, що епідемічна ситуація в Україні викликає занепокоєння.
– Спалахи кору в країні циклічні й відбуваються в середньому кожні 5-6 років. Зростання рівня захворюваності на кір почалося ще торік: тоді кількість випадків зросла в 6,6 раза – із 65 у 2023 році до 433 у 2024-му, – ідеться в повідомленні.
Ситуація в регіонах
Найбільше випадків зафіксовано в Закарпатській, Чернівецькій та Одеській областях. Також в останніх двох було по одному летальному випадку: померли діти 10 років і 9 місяців, які мали важкі супутні захворювання.
У ЦГЗ закликали українців вакцинуватися від кору, адже головний спосіб запобігти спалахам захворюваності – охоплення профілактичними щепленнями на рівні 95%.
Атака на імунну систему
Колишній професор епідеміології в Гарвардській школі громадської охорони здоров’я TH Chan Майкл Міна заявив, що кір може спричинити в дітей і дорослих інші довгострокові проблеми зі здоров’ям .
За словами експерта, кір викликає шок в імунної системи, знищуючи критичні клітини, що допомагають нашому організму реагувати на загрози. Це може зробити людей надзвичайно чутливими до інших патогенів протягом кількох тижнів після зараження.
– Реальна проблема полягає не тільки в тому, що ви захворієте на кір, а й у тому, що протягом наступних кількох років ваша дитина буде вразливою до багатьох інших хвороб, – наголошують експерти.