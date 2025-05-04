Найзаразніша хвороба: учений пояснив, чому світові потрібно готуватися до спалаху кору

Провідний імунолог, експерт з інфекційних захворювань та імунології і директор Центру вакцинної освіти в Дитячій лікарні Філадельфії Пол Оффіт попередив про світ після колективного імунітету, оскільки спалахи кору уражають спільноти з низьким рівнем вакцинації на південному заході Америки, у Мексиці та Канаді.

Нагадаємо, що США переживають найбільший спалах кору за чверть століття. Хвороба вже забрала життя двох нещеплених дітей і одного дорослого на заході Техасу і поширилася на сусідні штати, включно з Нью-Мексико та Оклахомою.

– Ми живемо у світі, де немає колективного імунітету. Я гадаю, спалах кору це доводить, – сказав Пол Оффіт.

За словами експерта, кір – найзаразніша з хвороб, яким можна запобігти за допомогою вакцинації, і він повертається першим.

Зараз дивляться

Статистика у США

США ліквідували кір 2000 року. Статус ліквідації був би втрачений, якби у Штатів було 12 місяців безперервного передавання вірусу.

Станом на 1 травня Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) повідомили про 935 підтверджених випадків кору в 30 юрисдикціях. Майже кожна третя дитина віком до п’яти років, залучена до спалаху, або 285 маленьких дітей, були госпіталізовані.

Як заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я, ризик кору вважається високим в Америці і зріс в 11 разів порівняно з 2024 роком.

Статистика в Європі

Попередні дані, опубліковані раніше цього тижня Європейським центром профілактики та контролю захворювань (ECDC) і ВООЗ, також зазначили, що у 2024 році кількість випадків кору в Європі зросла вдесятеро, якщо порівнювати з 2023-м.

– Ці дані також вказують на те, що у 2024 році випадки кору в Європі слідували за сезонною закономірністю, чого раніше не спостерігалося в період із 2021-го до 2023 року, – ідеться в повідомленні.

З європейських випадків, що, як повідомляється, досягли 35 212 у 2024 році, 87% було зареєстровано в Румунії.

ECDC заявив, що падіння рівня вакцинації вплинуло на нещодавній сплеск захворюваності на кір, і тільки три країни, Угорщина, Мальта і Португалія, мали охоплення 95% чи більше для обох доз вакцини проти кору.

Джерело : The Guardian

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