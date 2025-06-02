Не только вред: ученые назвали, какое количество кофе полезно для организма

Исследования ученых из разных стран по сути пришли к единому результату: умеренное потребление кофе не только безвредно, но может быть даже полезно.

— Человечество выпивает около 2 млрд чашек кофе каждый день. Хорошей новостью является то, что регулярное употребление умеренных количеств этого напитка не вредит. Возможно, даже есть польза для здоровья, — говорится в сообщении.

Ключевые компоненты кофе

Эксперименты, проведенные in vitro и на животных, давно показали, что ключевые компоненты кофе, включая кафестол, кахвеол, кофеин и хлорогеновые кислоты, могут уменьшать воспаление, а также повреждение клеток, вызванное химическим процессом, известным как окисление.

Когда группа ученых из Университета Порту изучила вопрос более внимательно, они обнаружили, что потенциальные преимущества лежат глубже.

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В 2016 году она сообщила, что кафестол и кахвеол останавливают рост опухоли, уменьшая вероятность образования новых кровеносных сосудов вокруг опухолевых клеток, а хлорогеновые кислоты подавляют образование канцерогенов в организме. Это говорит о том, что кофе может быть полезен для профилактики рака.

Кофе и риск развития рака

Одно последующее исследование команды из Каролинского института в Стокгольме показало, что женщины в постменопаузе, которые утверждали, что выпивают три или четыре чашки кофе в день, были значительно менее склонны к развитию рака груди, чем женщины, которые утверждали, что выпивают до двух чашек.

Аналогичная работа в Японии показала, что те, кто утверждал, что выпивает три или более чашек кофе каждый день, были связаны с пониженным риском развития рака печени.

Кофе и расстройства психики

Поскольку кофеин является стимулятором, который улучшает настроение, повышает внимательность и борется с усталостью, ученые решили проверить, снижает ли кофе риск развития психиатрических и неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и депрессия.

Были обнаружены полезные эффекты. Например, ученые из Тайбэйского медицинского университета в 2020 году сообщили, что у пациентов с болезнью Паркинсона, которые регулярно употребляли кофеин, болезнь прогрессировала медленнее, чем у тех, кто воздерживался.

Фактор количества

Другие открытия, касающиеся рака или психического здоровья, дали неоднозначные результаты. Неопределенность может быть связана с количеством кофе.

— Зерна поступают из разных видов, обжариваются разными способами и подаются в различных напитках разного объема и крепости. Тем не менее, умеренное потребление кажется, в худшем случае, безвредным, — отмечают исследователи.

По словам ученых, чрезмерное баловство имеет более четкие последствия. Установлено, что употребление более 400 мг кофеина в день (в эспрессо содержится около 60) приводит к головным болям, нервозности, раздражительности, мышечному тремору и бессоннице.

Это также связано с такими психическими расстройствами, как тревожность, и может усугубить хронические проблемы со здоровьем, такие как болезни сердца, повышая артериальное давление. Влияние передозировки на другие активные ингредиенты кофе неясно.

Риски добавок

Но это не единственные риски, связанные с употреблением кофе. Многие добавляют в свою чашку добавки, такие как молоко, сахар, сливки и сироп, хроническое чрезмерное употребление которых также может иметь негативные последствия для организма.

Хотя количество, входящее в состав кофе, вряд ли будет вредным само по себе, сахар и сироп могут предрасполагать людей к метаболическим заболеваниям, таким как диабет II типа, например, в то время как цельное молоко и сливки повышают уровень холестерина и увеличивают риск сердечного приступа.

Чтобы максимально увеличить шансы почувствовать потенциальные преимущества, не переусердствуйте с чашками и пейте его настолько черным и настолько горьким насколько вам нравится, резюмируют ученые.

Источник : Economist

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