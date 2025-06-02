Не тільки шкода: вчені назвали, яка кількість кави корисна для організму

Дослідження вчених із різних країн по суті дійшли до єдиного результату: помірне споживання кави не тільки нешкідливе, але може бути навіть корисним.

– Людство випиває близько 2 млрд чашок кави щодня. Хорошою новиною є те, що регулярне вживання помірних кількостей цього напою не шкодить. Можливо, навіть є користь для здоров’я, – йдеться в повідомленні.

Ключові компоненти кави

Експерименти, проведені in vitro і на тваринах, давно показали, що ключові компоненти кави, зокрема кафестол, кахвеол, кофеїн і хлорогенові кислоти, можуть зменшувати запалення, а також пошкодження клітин, викликане хімічним процесом, відомим як окислення.

Коли група вчених з Університету Порту вивчила питання більш уважно, виявилося, що потенційні переваги лежать глибше.

Зараз дивляться

У 2016 році вона повідомила, що кафестол і кахвеол зупиняють ріст пухлини, зменшуючи ймовірність утворення нових кровоносних судин навколо пухлинних клітин, а хлорогенові кислоти пригнічують утворення канцерогенів в організмі. Це свідчить про те, що кава може бути корисною для профілактики раку.

Кава і ризик розвитку раку

Одне наступне дослідження команди з Каролінського інституту в Стокгольмі показало, що жінки в постменопаузі, які стверджували, що випивають три або чотири чашки кави на день, були значно менш схильні до розвитку раку грудей, ніж жінки, які стверджували, що випивають до двох чашок.

Аналогічне дослідження, проведене в Японії, показало, що ті, хто стверджував, що випиває три або більше чашок кави щодня, мали знижений ризик розвитку раку печінки.

Кава і розлади психіки

Оскільки кофеїн є стимулятором, який покращує настрій, підвищує уважність і бореться з утомою, вчені вирішили перевірити, чи знижує кава ризик розвитку психіатричних і неврологічних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона і депресія.

Були виявлені корисні ефекти. Наприклад, вчені з Тайбейського медичного університету в 2020 році повідомили, що у пацієнтів з хворобою Паркінсона, які регулярно вживали кофеїн, хвороба прогресувала повільніше, ніж у тих, хто утримувався.

Фактор кількості

Інші відкриття, що стосуються раку або психічного здоров’я, дали неоднозначні результати. Невизначеність може бути пов’язана з кількістю кави.

– Зерна надходять різних видів, обсмажуються різними способами і подаються в різних напоях різного обсягу і міцності. Проте помірне споживання здається, в найгіршому разі, нешкідливим, – зазначають дослідники.

За словами вчених, надмірне споживання має більш чіткі наслідки. Встановлено, що вживання понад 400 мг кофеїну на день (в еспресо міститься близько 60) призводить до головного болю, нервозності, дратівливості, м’язового тремору і безсоння.

Це також пов’язано з такими психічними розладами, як тривожність, і може погіршити хронічні проблеми зі здоров’ям, такі як хвороби серця, підвищуючи артеріальний тиск. Вплив передозування на інші активні інгредієнти кави неясний.

Ризики добавок

Але це не єдині ризики, пов’язані із вживанням кави. Багато хто додає в свою чашку добавки, такі як молоко, цукор, вершки і сироп, хронічне надмірне вживання яких також може мати негативні наслідки для організму.

Хоча кількість, що входить до складу кави, навряд чи буде шкідливою сама по собі, цукор і сироп можуть спричиняти схильність людей до метаболічних захворювань, таких як діабет II типу, наприклад, в той час як незбиране молоко і вершки підвищують рівень холестерину і збільшують ризик серцевого нападу.

Щоб максимально збільшити шанси відчути потенційні переваги, не перестарайтеся з чашками і пийте його настільки чорним і настільки гірким, наскільки вам подобається, резюмують вчені.

Джерело : The Economist

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