Ученые обнаружили связь между кофе и здоровым старением

Команда американских ученых из Университета Тафтса в штате Массачусетс в ходе исследования более 47 тыс. женщин обнаружила связь между употреблением кофе и здоровым старением.

— Результаты, связывающие кофе с более здоровым старением, не были неожиданными. Данные довольно единообразны в том, что потребление кофе на самом деле полезно, — сказала профессор эпидемиологии питания Фан Фан Чжан, которая не принимала участия в исследовании.

Исследование

В ходе исследования ученые наблюдали за более чем 47 тыс. женщин-медсестер в течение нескольких десятилетий, начиная с 1970-х годов. Каждые несколько лет женщины отвечали на подробные вопросы о своем рационе, включая то, сколько кофе, чая и колы они обычно выпивают.

Результаты

Затем ученые посмотрели, сколько женщин были еще живы и соответствовали их определению «здорового старения» в 2016 году.

Сейчас смотрят

Этим критериям соответствовали чуть более 3700 женщин:

они были в возрасте 70 лет и старше;

имели хорошее физическое и психическое здоровье, не имели никаких когнитивных нарушений или проблем с памятью;

не имели 11 хронических заболеваний, таких как рак, диабет II типа, болезни сердца, почечная недостаточность, болезнь Паркинсона и рассеянный склероз.

Количество кофеина

Исследователи обнаружили корреляцию между тем, сколько кофеина женщины обычно употребляли, когда им было от 45 до 60 лет, и вероятностью их здорового старения.

После корректировки других факторов, которые могут влиять на старение, таких как их общая диета, количество упражнений и курение, у тех, кто потреблял больше всего кофеина (что эквивалентно почти семи чашкам кофе по 230 мл в день), шансы на здоровое старение были на 13% выше, чем у тех, кто потреблял меньше всего кофеина (что эквивалентно менее одной чашки в день).

Исследователи обнаружили, что употребление чая или кофе без кофеина не связано со здоровым старением. А употребление колы, еще одного потенциального источника кофеина, было связано со значительным снижением шансов на здоровое старение.

Ученые предупредили, что, хотя в исследовании употребление до семи маленьких чашек кофе в день связано со здоровым старением, это не обязательно означает, что употребление такого количества кофе принесет пользу всем или что это полезно для здоровья.

Источник : NYT

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.