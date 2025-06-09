Розмарин против Альцгеймера: ученые открыли новые свойства растения

Оказывается, пряное средиземноморское растение, которое обычно добавляют к картофелю или мясу, способно бороться с болезнью Альцгеймера.

Натуральное лекарство

Еще в Древней Греции студенты носили веточки розмарина на экзамены. Сегодня наука подтверждает — аромат розмарина действительно может улучшить концентрацию, уменьшить тревожность и способствовать лучшему сну.

Один из главных активных компонентов — 1,8-цинеол — помогает сохранять уровень ацетилхолина, химического вещества мозга, важного для обучения и памяти.

Сейчас смотрят

Еще один мощный ингредиент — карнозовая кислота, которая обладает антиоксидантными свойствами и потенциально защищает нейроны от разрушения.

В 2025 году ученые разработали стабильную форму этой кислоты — diAcCA. В экспериментах на мышах она улучшила память и уменьшила отложения бета-амилоида, характерного для болезни Альцгеймера.

Интересно, что соединение активируется только в воспаленных участках мозга, что снижает риск побочных эффектов.

Исследователи также считают, что diAcCA может быть полезна в лечении других воспалительных заболеваний, таких как диабет II типа, сердечно-сосудистые заболевания и болезнь Паркинсона.

Поэтому пока продолжаются клинические исследования, добавление розмарина в рацион — простой способ поддержать здоровье мозга и всего организма.

Ведь это ароматное растение также очень полезно для пищеварения, иммунитета, кожи и обладает антимикробными свойствами.

Однако большие дозы могут быть опасны — особенно для беременных или людей, склонных к аллергии на определенные вещества.

Источник : ScienceAlert

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.