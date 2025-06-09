Розмарин проти Альцгеймера: вчені відкрили нові властивості рослини
Виявляється, пряна середземноморська рослина, яку зазвичай додають до картоплі чи м’яса, здатна боротися з хворобою Альцгеймера.
Натуральні ліки
Ще у Стародавній Греції студенти носили гілочки розмарину на екзамени. Сьогодні наука підтверджує — аромат розмарину справді може покращити концентрацію, зменшити тривожність і сприяти кращому сну.
Один з головних активних компонентів — 1,8-цинеол — допомагає зберігати рівень ацетилхоліну, хімічної речовини мозку, важливої для навчання та пам’яті.
Ще один потужний інгредієнт — карнозова кислота, яка має антиоксидантні властивості та потенційно захищає нейрони від руйнування.
У 2025 році вчені розробили стабільну форму цієї кислоти — diAcCA. В експериментах на мишах вона покращила пам’ять та зменшила відкладення бета-амілоїду, характерного для хвороби Альцгеймера.
Цікаво, що сполука активується лише в запалених ділянках мозку, що знижує ризик побічних ефектів.
Дослідники також вважають, що diAcCA може бути корисною у лікуванні інших запальних захворювань, таких як діабет ІІ типу, серцево-судинні захворювання та хвороба Паркінсона.
Тож поки тривають клінічні дослідження, додавання розмарину до раціону — простий спосіб підтримати здоров’я мозку та всього організму.
Адже запашна рослина дуже корисна для травлення, імунітету, шкіри та й ще має антимікробні властивості.
Проте великі дози можуть бути небезпечними — особливо для вагітних або людей, схильних до алергії на певні речовини.