Ученые объяснили, в чем польза и вред видеоигр

Оказывается, видеоигры способны снижать уровень стресса.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в International Journal of Psychophysiology.

Как видеоигры влияют на состояние геймеров

Группа ученых решила узнать, как жестокие видеоигры влияют на уровень стресса. Для эксперимента они пригласили 82 добровольца в возрасте от 18 до 40 лет.

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Сначала каждого из них ждало испытание — нужно было на три минуты опустить руку в ледяную воду температурой около 4°C. Это классический метод вызвать стресс — и работает он безотказно.

После этого участников разделили на две группы. В первой играли в насильственные эпизоды из видеоигры A Plague Tale: Requiem, другие — в ненасильственные.

В течение 25 минут исследователи внимательно наблюдали за состоянием каждого участника: снимали электрокардиограмму, собирали образцы слюны, чтобы проверить уровень гормона стресса — кортизола, а также раздавали анкеты, в которых игроки описывали свои ощущения.

Физиологические показатели были одинаковыми у всех: после игры и сердцебиение, и кортизол снижались.

Но интересно, что те, кто играл в насильственные сцены, чувствовали себя более напряженными и менее расслабленными.

Вывод исследователей был неожиданным. Оказывается, наше тело может успокоиться после игры, но ум — не всегда.

Возможно, дело в том, как мы сами воспринимаем игровой опыт: насильственные сцены кажутся более сложными, поэтому и впечатления остаются менее приятными.

Хотя исследовали только одну игру, результаты дают основу для новых размышлений: как именно видеоигры влияют на наше самочувствие и всегда ли то, что кажется выпуском пара, на самом деле нас эмоционально уравновешивает.

Источник: International Journal of Psychophysiology

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