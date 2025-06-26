Науковці пояснили, у чому користь і шкода відеоігр

Виявляється, відеоігри здатні зменшувати рівень стресу.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в International Journal of Psychophysiology.

Як відеоігри впливають на стан геймерів

Група науковців вирішила дізнатися, як насильницькі відеоігри впливають на рівень стресу. Для експерименту вони запросили 82 добровольці віком від 18 до 40 років.

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Спершу кожного з них чекало випробування — потрібно було на три хвилини опустити руку в крижану воду температурою близько 4°C. Це класичний метод викликати стрес — і працює він безвідмовно.

Після цього учасників поділили на дві групи. У першій грали в насильницькі епізоди з відеогри A Plague Tale: Requiem, інші — в ненасильницькі.

Протягом 25 хвилин дослідники уважно спостерігали за станом кожного учасника: знімали електрокардіограму, збирали зразки слини, щоб перевірити рівень гормону стресу — кортизолу, а також роздавали анкети, в яких гравці описували свої відчуття.

Фізіологічні показники були схожими у всіх: після гри і серцебиття, і кортизол знижувалися.

Але цікаво, що ті, хто грав у насильницькі сцени, почувалися більш напруженими і менш розслабленими.

Висновок дослідників був несподіваним. Виявляється, наше тіло може заспокоїтись після гри, але розум — не завжди.

Можливо, річ у тім, як ми самі сприймаємо ігровий досвід: насильницькі сцени здаються більш складними, тому й враження залишаються менш приємними.

Хоча досліджували лише одну гру, результати дають підґрунтя для нових роздумів: як саме відеоігри впливають на наше самопочуття і чи завжди те, що здається випуском пари, насправді нас емоційно врівноважує.

Джерело: International Journal of Psychophysiology

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