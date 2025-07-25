Забруднення повітря підвищує ризик розвитку деменції: дослідження

Вплив певних форм забруднення повітря пов’язаний з підвищеним ризиком розвитку деменції. За оцінками, хвороба вже торкнулася близько 57 млн осіб у всьому світі, а до 2050 року кількість випадків збільшиться щонайменше до 150 млн.

Такими є висновки звіту, підготовленого дослідниками відділу епідеміології Медичної дослідницької ради Кембриджського університету. Йдеться про системний огляд 51 дослідження.

Як забруднення повітря позначається на розвитку деменції

У дослідженні було використано дані понад 29 млн учасників, які зазнавали впливу забруднювачів повітря протягом щонайменше року.

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Забруднювальними речовинами були:

PM2,5, джерелом якого є викиди транспортних засобів, електростанції, дров’яні печі та каміни;

діоксид азоту, що утворюється під час спалювання викопного палива;

сажа, джерелом якої є вихлопні гази транспортних засобів і спалювання деревини.

Дослідження показало, що за концентрації 10 мг PM2,5 на кубічний метр відносний ризик розвитку деменції в людини збільшується на 17%. Під час використання аналогічних показників для сажі цей ризик зростає на 13%.

Старша авторка дослідження Ханін Хрейс заявила, що експеримент надав ще один доказ на підтримку спостереження, що тривалий вплив забрудненого повітря є фактором ризику виникнення деменції у раніше здорових дорослих.

За словами вчених, забруднення повітря може стати причиною недоумства, спричиняючи запалення в мозку та окислювальний стрес – хімічний процес в організмі, який може призвести до пошкодження клітин, білків і ДНК.

– Це ретельне дослідження додає все більше доказів того, що вплив забруднення повітря – від вихлопних газів до спалювання деревини – збільшує ризик розвитку деменції, – зазначила старша менеджерка з політики в Alzheimer’s Research UK Ізольда Редфорд.

За її словами, забруднення повітря – один з основних чинників ризику розвитку деменції, що піддаються зміні, але це не та проблема, з якою люди можуть впоратися самотужки. Саме тут вирішальне значення має участь держави.

Нагадаємо, що команда американських учених з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго під час дослідження з’ясувала, що чим вищий рівень забруднення повітря в регіоні, тим більше мутацій, що сприяють розвитку раку. Причому захворювання діагностували у людей, які ніколи не курили тютюн.

Джерело : The Guardian

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