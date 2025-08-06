В Украине обнаружили новый штамм коронавируса Stratus, который распространяется по миру: что известно

В Полтавской области был обнаружен новый вариант COVID-19, который назвали Stratus.

Как сообщает Полтавский областной центр контроля и профилактики болезней, специалисты Центра общественного здоровья установили, что это генетическая линия XFG, которую также назвали Stratus.

Новый штамм Stratus: что о нем известно

Новый вариант COVID-19 быстро распространяется. Всемирная организация здравоохранения добавила Stratus в список вариантов, находящихся под мониторингом. В мире его доля только за месяц выросла с 7,4% до 22,7%.

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К счастью, этот вирус не приводит к тяжелой болезни. Как свидетельствуют текущие данные, этот штамм не провоцирует тяжелое течение заболевания и не приводит к смерти.

Штамп Stratus имеет редкий, но заметный симптом – хриплый голос. Вместе с тем имеет привычные признаки, такие как кашель, лихорадка и усталость.

По мнению экспертов, имеющиеся вакцины эффективно защищают от тяжелых последствий данного заболевания.

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