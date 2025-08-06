В Україні виявили новий штам коронавірусу Stratus, який шириться світом: що відомо

У Полтавській області виявили новий варіант COVID-19, який назвали Stratus.

Як повідомляє Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб, фахівці Центру громадського здоров’я встановили, що це генетична лінія XFG, яку також назвали Stratus.

Новий штам коронавірусу Stratus: що про нього відомо

Новий варіант COVID-19 швидко поширюється. Всесвітня організація охорони здоров’я додала Stratus до списку варіантів, що знаходяться під моніторингом. У світі його частка лише за місяць зросла з 7,4% до 22,7%.

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На щастя, цей вірус не призводить до тяжкої хвороби. Як свідчать поточні дані, цей штам не провокує тяжкого перебігу захворювання та не спричиняє смерть.

Штамп Stratus має рідкісний, але помітний симптом – хрипкий голос. Разом з тим має звичні ознаки, такі як кашель, лихоманка і втома.

На думку експертів, наявні вакцини ефективно захищають від важких наслідків хвороби.

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