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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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В Україні виявили новий штам коронавірусу Stratus, який шириться світом: що відомо

симптоми нового варіанту корони
Фото: Pixabay

У Полтавській області виявили новий варіант COVID-19, який назвали Stratus.

Як повідомляє Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб, фахівці Центру громадського здоров’я встановили, що це генетична лінія XFG, яку також назвали Stratus.

Новий штам коронавірусу Stratus: що про нього відомо

Новий варіант COVID-19 швидко поширюється. Всесвітня організація охорони здоров’я додала Stratus до списку варіантів, що знаходяться під моніторингом. У світі його частка лише за місяць зросла з 7,4% до 22,7%.

Зараз дивляться

На щастя, цей вірус не призводить до тяжкої хвороби. Як свідчать поточні дані, цей штам не провокує тяжкого перебігу захворювання та не спричиняє смерть.

Штамп Stratus має рідкісний, але помітний симптом –  хрипкий голос. Разом з тим має звичні ознаки, такі як кашель, лихоманка і втома.

На думку експертів, наявні вакцини ефективно захищають від важких наслідків хвороби.

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