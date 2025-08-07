Covid-19 у Києві: понад 60 людей у лікарнях, серед них – діти

Головне Кількість госпіталізацій через Covid-19 зросла в понад 4 рази.

1 липня у лікарнях було 15 людей. Зараз госпіталізовано 68 осіб.

До лікарень потрапляють пацієнти з тяжким перебігом хвороби.

У Києві зафіксовано значне збільшення кількості госпіталізацій через Covid-19 з початку липня.

Збільшення кількості госпіталізованих у Києві через Covid-19

Як інформує Департамент охорони здоров’я міста Києва, за останній місяць у столиці зросла в рази кількість госпіталізацій через Covid-19 – це факт, який вдалося зафіксувати лікарям.

Станом на 1 липня, в інфекційних відділеннях стаціонарних комунальних медичних закладів перебувало лише 15 пацієнтів.

Наразі кількість госпіталізованих зросла до 68 осіб, з яких 24 осіб – це діти. До лікарень потрапляють пацієнти з важким перебігом захворювання, які потребують постійного медичного нагляду, інтенсивного лікування та кисневої підтримки.

– На тлі дедалі жорсткіших ворожих атак, ми знову нагадуємо: укриття – це порятунок! Але перебування у замкнених приміщеннях з обмеженими можливостями вентиляції підвищує ризик зараження, зокрема Covid-19, – йдеться у повідомленні.

У Департаменті охорони здоров’я міста Києва закликають одягати маску людям, які прямують до укриттів під час повітряних тривог.

Крім цього, там нагадали про просту, але дієву профілактику, зокрема, одягати маску в закритих обмежених просторах, регулярно мити руки або користуватися антисептиком, залишатися вдома та звертатися до лікаря за перших симптомів.

Нещодавно на території України виявили новий штам коронавірусу Stratus, який швидко поширюється світом.

