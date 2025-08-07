Укр Рус
Ученые выяснили, что нехватка лития играет ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера

роль літія у хворобі Альцгеймера
Годы исследований, проведенных учеными Гарварда, показали, что литий принимает непосредственное участие в развитии болезни Альцгеймера. Это открытие может привести к созданию новых методов лечения.

Роль лития в болезни Альцгеймера: что выяснили ученые

Исследователи Гарвардской медицинской школы сообщили, что им удалось обратить вспять заболевание у мышей и восстановить функцию мозга с помощью небольших доз оротата лития, достаточных для имитации естественного уровня металла в мозге.

Эксперты выразили надежду, что тщательные рандомизированные испытания подтвердят эффективность оротата лития, поскольку он очень дешев.

Как пишет издание, несмотря на недавние прорывы в лечении болезни Альцгеймера, ни одно лекарство не смогло остановить или обратить вспять заболевание, от которого страдают более 7 млн американцев. А, по прогнозам Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера, к 2050 году их число достигнет почти 13 млн.

Литий широко назначают пациентам с биполярным расстройством, и предыдущие исследования показали его потенциал в качестве средства для лечения болезни Альцгеймера и средства против старения.

Исследование, проведенное в Дании в 2017 году, показало, что наличие лития в питьевой воде может быть связано с более низкой частотой развития деменции.

Однако в новой работе впервые описаны конкретные роли лития в мозге, его влияние на все основные типы клеток мозга и воздействие его дефицита в позднем возрасте на старение.

причина половини випадків деменції

Источник: The Washington Post

