Вікторія Яснопольська, журналістка
3 хв.

Вчені з’ясували, що нестача літію відіграє ключову роль у розвитку хвороби Альцгеймера

роль літія у хворобі Альцгеймера
Фото: Pixabay

Роки досліджень, проведених вченими Гарварда, показали, що літій бере безпосередню участь у розвитку хвороби Альцгеймера. Це відкриття може сприяти створенню нових методів лікування.

Роль літію в хворобі Альцгеймера: що з’ясували вчені

Дослідники Гарвардської медичної школи повідомили, що їм вдалося повернути назад захворювання у мишей і відновити функцію мозку за допомогою невеликих доз оротату літію, достатніх для імітації природного рівня металу в мозку.

Експерти висловили надію, що ретельні рандомізовані випробування підтвердять ефективність оротату літію, оскільки він дуже дешевий.

Як пише видання, попри недавні прориви в лікуванні хвороби Альцгеймера, жодні ліки не змогли зупинити або повернути назад захворювання, від якого страждають понад 7 млн американців. За прогнозами Асоціації по боротьбі з хворобою Альцгеймера, до 2050 року їхня кількість досягне майже 13 млн.

Літій часто призначають пацієнтам із біполярним розладом, і попередні дослідження показали його потенціал у лікування хвороби Альцгеймера та боротьбі зі старінням.

Дослідження, проведене в Данії в 2017 році, показало, що наявність літію в питній воді може бути пов’язана з більш низькою частотою розвитку деменції.

Однак у новій роботі вперше описані конкретні ролі літію в мозку, його вплив на всі основні типи мозкових клітин і вплив його дефіциту в пізньому віці на старіння.

Читайте також
Хвороба Альцгеймера уражає не лише мозок, а й увесь організм – учені
чи передається деменція в спадщину

Джерело: The Washington Post

