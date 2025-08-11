Из-за редкого заболевания у жительницы ЮАР грудь увеличилась на пять размеров
- У женщины без видимой причины грудь увеличилась на пять размеров.
- Увеличение груди сопровождалось болью и зудом.
- Большая грудь мешала ходить из-за сильной боли в спине и суставах.
- Врачи поставили диагноз - гигантомастия.
У 25-летней жительницы ЮАР Мишель Секвены из Претории грудь внезапно увеличилась на пять размеров без видимой причины. Позже она узнала, что произошло из-за чрезвычайно редкого заболевания.
Грудь увеличилась на пять размеров: что случилось
Все началось с того, что Мишель почувствовала боль в груди и зуд. Она имела небольшую грудь, но за короткое время вынуждена была носить бюстгальтер все большего размера.
Впоследствии женщина заметила, что ей стало тяжело ходить даже на короткие расстояния из-за сильной боли в спине и коленях, вызванной дополнительным весом.
Кроме того, она испытывала моральный дискомфорт, потому что люди на улице “постоянно таращились на нее”, некоторые подозревали, что она беременна.
— Я носила мешковатую одежду и худи, чтобы скрыть грудь. Моя уверенность была на нуле, — призналась молодая женщина.
В конце концов Мишель направили на обследование в больницу, где ей поставили диагноз гигантомастия — редкое заболевание, вызывающее чрезмерный и быстрый рост ткани молочной железы.
Заболевание может возникать во время полового созревания, беременности или при приеме лекарства. В некоторых случаях это происходит самопроизвольно и без причины.
Это очень редкое заболевание, в мире задокументировано лишь около 300 случаев.
Стоимость уменьшения груди стоила бы Мишель более $8 тыс., чего молодая женщина не могла себе позволить.