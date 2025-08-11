Из-за редкого заболевания у жительницы ЮАР грудь увеличилась на пять размеров

Главное У женщины без видимой причины грудь увеличилась на пять размеров.

Увеличение груди сопровождалось болью и зудом.

Большая грудь мешала ходить из-за сильной боли в спине и суставах.

Врачи поставили диагноз - гигантомастия.

У 25-летней жительницы ЮАР Мишель Секвены из Претории грудь внезапно увеличилась на пять размеров без видимой причины. Позже она узнала, что произошло из-за чрезвычайно редкого заболевания.

Грудь увеличилась на пять размеров: что случилось

Все началось с того, что Мишель почувствовала боль в груди и зуд. Она имела небольшую грудь, но за короткое время вынуждена была носить бюстгальтер все большего размера.

Впоследствии женщина заметила, что ей стало тяжело ходить даже на короткие расстояния из-за сильной боли в спине и коленях, вызванной дополнительным весом.

Кроме того, она испытывала моральный дискомфорт, потому что люди на улице “постоянно таращились на нее”, некоторые подозревали, что она беременна.

— Я носила мешковатую одежду и худи, чтобы скрыть грудь. Моя уверенность была на нуле, — призналась молодая женщина.

В конце концов Мишель направили на обследование в больницу, где ей поставили диагноз гигантомастия — редкое заболевание, вызывающее чрезмерный и быстрый рост ткани молочной железы.

Заболевание может возникать во время полового созревания, беременности или при приеме лекарства. В некоторых случаях это происходит самопроизвольно и без причины.

Это очень редкое заболевание, в мире задокументировано лишь около 300 случаев.

Стоимость уменьшения груди стоила бы Мишель более $8 тыс., чего молодая женщина не могла себе позволить.

Источник : Daily Mail

