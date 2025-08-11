Через рідкісне захворювання у мешканки ПАР груди збільшилися на п’ять розмірів

Головне У жінки без видимої причини груди збільшилися на п'ять розмірів.

Збільшення грудей супроводжувалося болем і свербінням.

Великі груди заважали ходити через сильний біль у спині та суглобах.

Лікарі поставили діагноз - гігантомастія.

У 25-річної мешканки ПАР Мішель Секвени з Преторії груди раптово збільшилися на п’ять розмірів без видимої причини. Пізніше вона дізналася, що сталося через надзвичайно рідкісне захворювання.

Груди збільшилися на п’ять розмірів: що сталося

Все почалося з того, що Мішель відчула біль у грудях і свербіж. Вона мала невеликі груди, але за короткий час змушена була купувати бюстгальтери дедалі більшого розміру.

Згодом жінка помітила, що їй стало важко ходити навіть на короткі відстані через сильний біль у спині та колінах, викликаний додатковою вагою.

Крім того, вона відчувала моральний дискомфорт, тому що люди на вулиці “постійно витріщалися на неї”, деякі підозрювали, що вона вагітна.

– Я носила мішкуватий одяг і худі, щоб приховати груди. Моя впевненість була на нулі, – зізналася молода жінка.

Зрештою Мішель направили на обстеження в лікарню, де їй поставили діагноз гігантомастія – рідкісне захворювання, що викликає надмірне і швидке зростання тканини молочної залози.

Захворювання може виникати під час статевого дозрівання, вагітності або після прийому ліків. У деяких випадках це відбувається мимовільно і без причини.

Це дуже рідкісне захворювання, у світі задокументовано лише близько 300 випадків.

Вартість зменшення грудей коштувала б Мішель більше $8 тис., чого молода жінка не могла собі дозволити.

Джерело : Daily Mail

