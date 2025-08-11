Через рідкісне захворювання у мешканки ПАР груди збільшилися на п’ять розмірів
- У жінки без видимої причини груди збільшилися на п'ять розмірів.
- Збільшення грудей супроводжувалося болем і свербінням.
- Великі груди заважали ходити через сильний біль у спині та суглобах.
- Лікарі поставили діагноз - гігантомастія.
У 25-річної мешканки ПАР Мішель Секвени з Преторії груди раптово збільшилися на п’ять розмірів без видимої причини. Пізніше вона дізналася, що сталося через надзвичайно рідкісне захворювання.
Груди збільшилися на п’ять розмірів: що сталося
Все почалося з того, що Мішель відчула біль у грудях і свербіж. Вона мала невеликі груди, але за короткий час змушена була купувати бюстгальтери дедалі більшого розміру.
Згодом жінка помітила, що їй стало важко ходити навіть на короткі відстані через сильний біль у спині та колінах, викликаний додатковою вагою.
Крім того, вона відчувала моральний дискомфорт, тому що люди на вулиці “постійно витріщалися на неї”, деякі підозрювали, що вона вагітна.
– Я носила мішкуватий одяг і худі, щоб приховати груди. Моя впевненість була на нулі, – зізналася молода жінка.
Зрештою Мішель направили на обстеження в лікарню, де їй поставили діагноз гігантомастія – рідкісне захворювання, що викликає надмірне і швидке зростання тканини молочної залози.
Захворювання може виникати під час статевого дозрівання, вагітності або після прийому ліків. У деяких випадках це відбувається мимовільно і без причини.
Це дуже рідкісне захворювання, у світі задокументовано лише близько 300 випадків.
Вартість зменшення грудей коштувала б Мішель більше $8 тис., чого молода жінка не могла собі дозволити.