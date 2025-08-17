Препараты для снижения веса провоцируют остеопороз — эксперты

Главное При остеопорозе наиболее частыми являются переломы запястья, шейки бедра и позвоночника.

Чем дольше человек делает уколы для похудения, тем выше риск остеопороза.

Препараты для похудения следует назначать только по рецепту врача.

В настоящее время миллионы людей делают уколы для похудения Mounjaro, Wegovy и Ozempic, которые могут помочь людям сбросить до 20% лишних килограммов.

Однако проведенное этим летом исследование показало, что 40% потерянного веса приходится на жизненно важную мышечную и костную массу.

Об этом и не только рассказали британские эксперты.

Сейчас смотрят

Уколы для похудения провоцируют остеопороз: что известно

По словам врачей, потеря костной массы может привести к остеопорозу — заболеванию, при котором кости ослабевают, становятся более хрупкими и подверженными переломам.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, наиболее распространенными травмами у людей с этим заболеванием являются перелом запястья, перелом шейки бедра и переломы позвоночника.

Когда результаты нового исследования стали известны, Королевское общество остеопороза (ROS) выразило обеспокоенность по поводу побочного эффекта в виде хрупкости костей.

— Здоровье костей имеет ключевое значение для предотвращения риска падений и переломов, которые могут привести к преждевременной смерти или оказать разрушительное воздействие на способность людей жить самостоятельно, — заявила медсестра-специалист ROS Джулия Томсон.

По ее словам, крайне важно назначать инъекции для похудения правильно, после обсуждения с врачом, поскольку некоторые люди более склонны к этому заболеванию.

Например, женщины подвержены более высокому риску развития остеопороза, особенно после менопаузы, когда снижение уровня эстрогена еще больше ускоряет потерю костной массы.

Профессор Карл Хенеган, директор Центра доказательной медицины Оксфордского университета подтвердил, что любой препарат, снижающий мышечную массу и плотность костей, плохая идея для ослабленных людей и тех, кто подвержен переломам из-за остеопороза.

— Доказательства очевидны: эти препараты несут в себе значительные риски, и чем дольше пациент их принимает, тем выше риск, — отметил эксперт.

Согласно последним данным, более 100 смертей в Великобритании связаны с инъекциями для похудения. Подтверждено, что по меньшей мере десять пациентов умерли от панкреатита — опасного для жизни воспаления поджелудочной железы.

Агентство по регулированию оборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) начало расследование с целью выяснить, могут ли люди с определенными генами быть более уязвимыми к этому заболеванию.

Источник : Daily Mail

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.