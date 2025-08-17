Препарати для зниження ваги провокують остеопороз – експерти

Головне При остеопорозі найбільш частими є переломи зап'ястя, шийки стегна і хребта.

Чим довше людина робить уколи для схуднення, тим вищий ризик остеопорозу.

Препарати для схуднення слід призначати тільки за рецептом лікаря.

Наразі мільйони людей роблять уколи для схуднення Mounjaro, Wegovy і Ozempic, які можуть допомогти людям скинути до 20% зайвих кілограмів.

Однак проведене цього літа дослідження засвідчило, що 40% втраченої ваги припадає на життєво важливу м’язову і кісткову масу.

Про це і не тільки розповіли британські експерти.

За словами лікарів, втрата кісткової маси може спричинити остеопороз – захворювання, за якого кістки слабшають, стають більш крихкими і схильними до переломів.

За даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, найпоширенішими травмами у людей із цим захворюванням є перелом зап’ястя, перелом шийки стегна і переломи хребта.

Коли результати нового дослідження стали відомі, Королівське товариство остеопорозу (ROS) висловило занепокоєння з приводу побічного ефекту у вигляді крихкості кісток.

– Здоров’я кісток має ключове значення для запобігання ризику падінь і переломів, які можуть призвести до передчасної смерті або мати руйнівний вплив на здатність людей жити самостійно, – заявила медсестра-фахівець ROS Джулія Томсон.

За її словами, вкрай важливо призначати ін’єкції для схуднення правильно, після обговорення з лікарем, оскільки окремі люди більш схильні до цього захворювання.

Наприклад, жінки схильні до більш високого ризику розвитку остеопорозу, особливо після менопаузи, коли зниження рівня естрогену ще більше прискорює втрату кісткової маси.

Професор Карл Хенеган, директор Центру доказової медицини Оксфордського університету підтвердив, що будь-який препарат, що знижує м’язову масу і щільність кісток, є поганою ідеєю для ослаблених людей і тих, хто схильний до переломів через остеопороз.

– Докази очевидні: ці препарати становлять значні ризики, і що довше пацієнт їх приймає, то вище ризик, – зазначив експерт.

Згідно з останніми даними, понад 100 смертей у Великій Британії пов’язані з ін’єкціями для схуднення. Підтверджено, що щонайменше десять пацієнтів померли від панкреатиту – небезпечного для життя запалення підшлункової залози.

Агентство з регулювання обігу лікарських засобів і виробів медичного призначення (MHRA) розпочало розслідування з метою з’ясувати, чи можуть люди з певними генами бути вразливішими до цього захворювання.

Джерело : Daily Mail

