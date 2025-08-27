Оказывается, одновременный прием безрецептурных обезболивающих, таких как ибупрофен и парацетамол, способствует появлению бактерий, устойчивых к антибиотикам.

К такому выводу пришли ученые Университета Южной Австралии, которые опубликовали результаты исследования в журнале npj Antimicrobials and Resistance.

Прием обезболивающих: в чем опасность

Новое исследование, проведенное австралийскими учеными, выявило связь между самыми распространенными обезболивающими и появлением бактерий, устойчивых к антибиотикам (микроорганизмов, которые становятся неуязвимыми к существующим лекарствам).

В то же время исследователи выяснили, что противовоспалительные и обезболивающие препараты, такие как диклофенак и трамадол, а также распространенные мочегонные, противохолестериновые, противодиабетические, успокаивающие и сосудосуживающие лекарства не влияют на развитие устойчивости к антибиотикам.

— Когда бактерии подвергались воздействию ципрофлоксацина вместе с ибупрофеном и парацетамолом, количество генетических мутаций увеличивалось по сравнению с воздействием только антибиотика, — пояснила профессор Рити Вентер, возглавлявшая исследование.

Такая комбинация создает идеальную среду для развития резистентных к антибиотикам бактерий.

Это особенно актуально для людей, которые часто принимают обезболивающие вместе с антибиотиками, например, во время простуды, Соvid-19 или гриппа.

Кроме того, супербактерии приводят к росту госпитализаций и более длительному пребыванию в больнице.

Впрочем, это не означает, что следует отказываться от этих обезболивающих, по мнению ученых, исследование напоминает о риске одновременного приема нескольких препаратов.

Ведь устойчивость к антибиотикам — одна из самых больших угроз современной медицины. Ежегодно супербактерии приводят к миллионам смертельных случаев, которые можно было бы предотвратить.

Всемирная организация здравоохранения уже объявила антимикробную резистентность одной из главных глобальных угроз для здоровья.

Источник : The Sun

