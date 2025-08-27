Чому небезпечно одночасно приймати ібупрофен та парацетамол – відповідь учених
Виявляється, одночасний прийом безрецептурних знеболювальних, як-от ібупрофен та парацетамол, сприє появі бактерій, стійких до антибіотиків.
Такого висновку дійшли вчені Університету Південної Австралії, які опублікували результати дослідження в журналі npj Antimicrobials and Resistance.
Прийом знеболювальних: у чому небезпека
Нове дослідження, проведене австралійськими вченими, виявило зв’язок між найпоширенішими знеболювальними та появою бактерій, стійких до антибіотиків (мікроорганізмів, які стають невразливими до наявних ліків).
Водночас дослідники з’ясували, що протизапальні та знеболювальні препарати, такі як диклофенак і трамадол, а також поширені сечогінні, протихолестеринові, протидіабетичні, заспокійливі та судинозвужувальні ліки не впливають на розвиток стійкості до антибіотиків.
— Коли бактерії піддавалися впливу ципрофлоксацину разом з ібупрофеном і парацетамолом, збільшувалася кількість генетичних мутацій, ніж під дією лише антибіотика, — пояснила професор Ріті Вентер, яка очолювала дослідження.
Така комбінація створює ідеальне середовище для розвитку резистентних до антибіотиків бактерій.
Це особливо актуально для людей, які часто приймають знеболювальні разом з антибіотиками, наприклад, під час застуди, Соvid-19 чи грипі.
Крім того, супербактерії призводять до зростання госпіталізацій та більш тривалого перебування в лікарні.
Втім, це не означає, що слід відмовлятися від цих знеболювальних, на думку науковців, досліддження нагадує про ризик одночасного прийому декількох препаратів.
Адже стійкість до антибіотиків — одна з найбільших загроз сучасної медицини. Щороку супербактерії призводять до мільонів смертельних випадків, яких можна було б запобігти.
Всесвітня організація охорони здоров’я вже оголосила антимікробну резистентність однією з головних глобальних загроз для здоров’я.