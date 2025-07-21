Стійкість супербактерій до антибіотиків може вбити мільйони людей: що пропонують вчені

Дослідження стійкості до антибіотиків, проведене аналітичним центром Центру глобального розвитку, що фінансується урядом Великої Британії, передбачило в 122 країнах жахливі економічні та медичні наслідки.

Моделювання показує, що до 2050 року супербактерії можуть стати причиною загибелі мільйонів людей по всьому світу і обходитися світовій економіці приблизно в $2 трлн на рік.

Яких збитків можуть завдати супербактерії

У дослідженні підраховано, що в найпесимістичнішому сценарії до 2050 року втрати ВВП Китаю можуть становити трохи менше ніж $722 млрд на рік;

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США – $295,7 млрд;

ЄС – $187 млрд;

Японії – $65,7 млрд;

Великої Британії – $58,6 млрд.

За даними Інституту показників і оцінки здоров’я (IHME), очікують, що до 2050 року кількість смертей від стійких до антибіотиків супербактерій (AMR) збільшиться на 60%. Тільки в США щорічно помиратимуть 1,34 млн осіб.

Водночас очікується різке збільшення кількості людей, які серйозно захворіли через стійкі до ліків бактерії.

За словами експертів, супербактерії збільшують кількість госпіталізацій і призводять до тривалішого та інтенсивнішого перебування в лікарні, дорожчого лікування другої лінії та складнішого догляду, а це означає, що лікування стійких інфекцій коштує приблизно удвічі дорожче, ніж тих, за яких ефективні антибіотики.

У дослідженні підраховано, що глобальні витрати охорони здоров’я на лікування AMR можуть збільшитися трохи менше ніж на $176 млрд на рік, водночас у Великій Британії вони зростуть із $900 млн до $3,7 млрд, а у США – з $15,5 млрд до трохи менше ніж $57 млрд.

Водночас, як зазначили вчені, якщо країни вкладатимуть більше коштів у боротьбу із супербактеріями, розширюючи доступ до нових антибіотиків і високоякісного лікування цих інфекцій, до 2050 року економіка США зростатиме на $156,2 млрд на рік, а економіка Великої Британії – на $12 млрд.

Джерело : The Guardian

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