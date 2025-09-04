В каждом разводе есть причинно-следственная связь, но многие не замечают переломных моментов и упускают шанс на сохранение и восстановление партнерства.

Если же родители окончательно решили развестись, то вам остается поддержать их выбор. Каким образом? Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказала психолог Виктория Островская.

Как поддержать родителей: что говорит психолог

Прежде всего поговорите с обоими родителями, скажите, что какое бы решение они не приняли, вы всегда будете рядом. Что останетесь с каждым в хороших отношениях и ни в коем случае их не осуждаете.

Сейчас смотрят

Попросите не отзываться плохо о бывшем партнере. Этот сложный период нужно пережить, не давая волю негативным эмоциям.

Помогите родителям заняться чем-то интересным, чтобы отвлечься от переживаний. Это может быть любимое хобби, театр, прогулки, все, что поможет немного снять напряжение.

— Без поддержки мама и папа могут впасть в апатию или легкую депрессию. Тут очень важно показать им, что жизнь не стоит на месте и надо двигаться дальше, — говорит эксперт.

И, наконец, постарайтесь приложить максимум усилий к тому, чтобы родители не остались врагами. Попробуйте с каждым наедине поговорить о том, что понадобиться время на переосмысление случившегося.

Напомните своим самым близким и дорогим людям, что гнев, злость, обида со временем сменят понимание и принятие события.

Главное — мотивировать обоих на будущее, на желание любить, творить и радоваться, резюмирует психолог.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.