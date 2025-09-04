У кожному розлученні є причинно-наслідковий зв’язок, але багато хто не помічає переломних моментів і втрачає шанс на збереження та відновлення партнерства.

Якщо ж батьки остаточно вирішили розлучитися, то вам залишається підтримати їхній вибір. Яким чином? Про це в коментарі Фактам ICTV розповіла психолог Вікторія Островська.

Як підтримати батьків: що каже психолог

Передусім поговоріть з обома батьками, скажіть, що хоч би яке рішення вони прийняли, ви завжди будете поруч. Що залишитеся з кожним у хороших стосунках і ні в якому разі їх не засуджуєте.

Попросіть не відгукуватися погано про колишнього партнера. Цей складний період потрібно пережити, не даючи волю негативним емоціям.

Допоможіть батькам зайнятися чимось цікавим, щоб відволіктися від переживань. Це може бути улюблене хобі, театр, прогулянки, все, що допоможе трохи зняти напругу.

– Без підтримки мама і тато можуть впасти в апатію або легку депресію. Тут дуже важливо показати їм, що життя не стоїть на місці і треба рухатися далі, – каже експерт.

І, нарешті, постарайтеся докласти максимум зусиль до того, щоб батьки не залишилися ворогами. Спробуйте з кожним наодинці поговорити про те, що знадобиться час на переосмислення того, що сталося.

Нагадайте своїм найближчим і найдорожчим людям, що гнів, злість, образа з часом змінять розуміння і прийняття події.

Головне – мотивувати обох на майбутнє, на бажання любити, творити і радіти, резюмує психолог.

