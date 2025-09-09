67-летний Тим Эндрюс из США уже шесть месяцев живет с пересаженной почкой от генетически модифицированной свиньи. Это абсолютный рекорд среди пациентов, которым трансплантировали органы животных.

По словам экспертов, этот случай является ключевым этапом на пути внедрения ксенотрансплантации, то есть пересадки органов от животных человеку

Американец полгода живет с почкой свиньи: что известно

Известно, что до операции по пересадки почки Тим два года регулярно получал диализ из-за терминальной стадии почечной недостаточности.

Пересадка подарила ему не только шанс на полноценную жизнь без аппарата, но и статус первопроходца: он — один из трех людей, которым установили почки, созданные биотехнологами компании eGenesis из Кембриджа, штат Массачусетс.

По словам хирурга-трансплантолога из Университета Сиднея профессора Вейна Готорна, шесть месяцев функционирования трансплантата — выдающийся результат.

Именно в этот период риск для пациента и пересаженного органа максимальный: возможны серьезные осложнения, включая отторжение и анемию.

— Преодолеть этот предел — свидетельство подлинного успеха всей процедуры. Если пациент проживет год с новым органом — это будет очередная победа, — отмечает Вейн Готорн.

Предыдущий рекорд — более четырех месяцев — принадлежал 53-летней Товане Луне, которая, к сожалению, потеряла трансплантат из-за отторжения.

Почка для Тима — продукт высоких биотехнологий: животное-донор прошло сложную генетическую модификацию.

Из ее ДНК было удалено три гена, вызывающих иммунный ответ, добавлено семь человеческих, чтобы уменьшить воспаление и риск кровотечений, а также “выключены” ретровирусы, потенциально опасные при трансплантации органов.

Источник: Nature News

