У США чоловік уже пів року живе з пересадженою ниркою свині: що відомо
- У США 67-річний пацієнт живе з пересадженою ниркою свині вже шість місяців.
- Орган створили з використанням генної модифікації тварини.
- Випадок названо важливим етапом розвитку ксенотрансплантації.
67-річний Тім Ендрюс із США вже шість місяців живе з пересадженою ниркою від генетично модифікованої свині. Це абсолютний рекорд серед пацієнтів, яким трансплантували органи тварин.
За словами експертів, цей випадок є ключовим етапом на шляху впровадження ксенотрансплантації, тобто пересадки органів від тварин людині
Американець пів року живе з ниркою свині: що відомо
Відомо, що до операції з пересадки нирки Тім два роки регулярно отримував діаліз через термінальну стадію ниркової недостатності.
Пересадка подарувала йому не тільки шанс на повноцінне життя без апарату, але і статус першопрохідця: він – один з трьох людей, яким встановили нирки, створені біотехнологами компанії eGenesis з Кембриджа, штат Массачусетс.
За словами хірурга-трансплантолога з Університету Сіднея професора Вейна Готорна, шість місяців функціонування трансплантата – приголомшливий результат.
Саме в цей період ризик для пацієнта і пересадженого органу максимальний: можливі серйозні ускладнення, зокрема відторгнення і анемія.
– Подолати цю межу – свідчення справжнього успіху всієї процедури. Якщо пацієнт проживе рік з новим органом – це буде чергова перемога, – зазначає Вейн Готорн.
Попередній рекорд – більше чотирьох місяців – належав 53-річній Товані Луні, яка, на жаль, втратила трансплантат через відторгнення.
Нирка для Тіма – продукт високих біотехнологій: тварина-донор пройшла складну генетичну модифікацію.
З її ДНК було видалено три гени, що викликають імунну відповідь, додано сім людських, щоб зменшити запалення і ризик кровотеч, а також “вимкнені” ретровіруси, потенційно небезпечні при трансплантації органів.
Джерело: Nature News