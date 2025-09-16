Если человек регулярно не высыпается, его организм подвергается риску развития минимум 172 заболеваний, в том числе астмы и вируса опоясывающего лишая.

К такому выводу в ходе масштабного исследования, в котором использовались биоданные более чем 88 тыс. человек, пришли ученые Пекинского университета и Военного медицинского университета в Китае.

Влияние недосыпания на организм: что известно

Сообщается, что данное исследование отличается от аналогичных научных работ на эту тему тем, что в нем использовалась не простая самооценка привычек сна, а долгосрочные данные о здоровье и биопробы.

В результате удалось установить взаимосвязь между такими факторами, как стабильность циркадных ритмов людей и то, насколько последовательно они придерживались одного и того же времени сна и пробуждения.

Оказалось, что по меньшей мере 92 заболевания в 20% могут развиваться, если у человека есть плохие привычки, связанные со сном.

В частности, если человек привык ложится спать после 00:30, то есть, в необычное время для сна, он на 257% имеет риск диагностирования цирроза печени.

Кроме этого, значительные изменения режима сна изо дня в день на 261% повышают риск вероятности гангрены в течение 6-8 лет.

Ученые объяснили, что нередко люди вечером позволяют себе немного алкоголя и, соответственно, поздно ложатся спать. Вероятно, именно эта привычка и связана с риском возникновения цирроза печени.

Также есть предположение, что если у человека время сна меняется ежедневно, тогда он реже придерживается других привычек, например, диеты или физической активности. Как известно, эти привычки также связаны со многими другими заболеваниями.

— Наши выводы подчеркивают недооцененную важность регулярности сна, — сказал старший автор Шенфен Ван.

При этом ученый отметил, что есть и другие факторы, на которые стоит обратить внимание. Например, если человек по определенным причинам ложится спать не раньше 01:00, но при этом успевает выспаться до 08:00 утра, тогда это не так уж и плохо.

В любом случае, говорится в статье, не стоит ставить под сомнение свои жизненные выборы. Просто нужно стараться их реализовывать не за счет сокращения времени на сон.

Источник: Science

