Якщо людина регулярно не висипається, її організм піддається ризику розвитку щонайменше 172 захворювань, зокрема астми та вірусу оперізуючого лишаю.

Такого висновку під час масштабного дослідження, в якому використовувалися біодані більш ніж 88 тис. осіб, дійшли вчені Пекінського університету і Військового медичного університету в Китаї.

Вплив недосипання на організм: що відомо

Повідомляється, що це дослідження відрізняється від аналогічних наукових робіт на цю тему тим, що в ньому використовувалася не проста самооцінка звичок сну, а довгострокові дані про здоров’я і біопроби.

Зрештою вдалося встановити взаємозв’язок між стабільністю циркадних ритмів людей і тим, наскільки послідовно вони дотримувалися графіків засинання і пробудження.

Виявилося, що щонайменше 92 захворювання в 20% можуть розвиватися, якщо у людини є погані звички, пов’язані зі сном.

Зокрема, якщо людина звикла лягати спати після 00:30, тобто в незвичайний час для сну, вона на 257% має ризик діагностування цирозу печінки.

Крім цього, значні зміни режиму сну день у день на 261% підвищують ризик ймовірності гангрени протягом 6-8 років.

Вчені пояснили, що нерідко люди ввечері дозволяють собі трохи алкоголю і, відповідно, пізно лягають спати. Ймовірно, саме ця звичка і пов’язана з ризиком виникнення цирозу печінки.

Також є припущення, що якщо у людини час сну змінюється щодня, тоді вона рідше дотримується інших звичок, наприклад, дієти або фізичної активності. Як відомо, ці звички також пов’язані з багатьма іншими захворюваннями.

– Наші висновки вказують на недооцінену важливість регулярності сну, – сказав старший автор Шенфен Ван.

При цьому вчений зазначив, що є й інші фактори, на які варто звернути увагу. Наприклад, якщо людина з певних причин лягає спати не раніше 01:00, але при цьому встигає виспатися до 08:00 ранку, тоді це не так вже й погано.

У будь-якому випадку, йдеться в статті, не варто ставити під сумнів свої життєві вибори. Просто потрібно намагатися їх реалізовувати не за рахунок скорочення часу на сон.

