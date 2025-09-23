Всемирная организация здравоохранения опровергла заявление президента США Дональда Трампа о том, что вакцинация и прием парацетамола во время беременности могут провоцировать у детей аутизм.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Способны ли вакцинация и парацетамол провоцировать аутизм: ответ экспертов

Спикер ВОЗ Тарик Яшаревич опроверг информацию в заявлении Трампа, который утверждал, что употребление парацетамола во время беременности и вакцинация способны провоцировать аутизм.

— Доказательства остаются противоречивыми. Мы знаем, что вакцины не вызывают аутизм. Вакцины, как я уже сказал, спасают бесчисленное количество жизней. Это доказано наукой, и эти вещи не должны подвергаться сомнению, — подчеркнул Яшаревич.

Напомним, что президент США Дональд Трамп недавно заявил, что прием препарата на основе парацетамола может повышать у детей риск аутизма.

По его словам, Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами рекомендует беременным женщинам ограничить применение лекарственного средства, если в этом нет медицинской необходимости.

Кроме того, он призвал ограничить вакцинацию от гепатита B для детей до 12 лет, утверждая, что младенцам в США делают до 80 прививок одновременно.

Антивакцинаторские теории, в частности о связи прививок с развитием аутизма, ранее активно продвигал нынешний министр здравоохранения США Роберт Кеннеди, который ограничил доступ к прививкам от Covid-19, сократил финансирование разработки новых вакцин и уволил ряд экспертов.

