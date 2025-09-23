Всесвітня організація охорони здоров’я заперечила заяву президента США Дональда Трампа про те, що вакцинація та прийом парацетамолу під час вагітності можуть провокувати у дітей аутизм.

Про це повідомляє агенство Reuters.

Чи здатні вакцинація та парацетамол провокувати аутизм: відповідь експертів

Речник ВООЗ Тарік Яшаревич спростував інформацію в заяві Трампа, який стверджував, що вживання парацетамолу під час вагітності та вакцинація здатні провокувати аутизм.

Зараз дивляться

— Докази залишаються суперечливими. Ми знаємо, що вакцини не викликають аутизм. Вакцини, як я вже сказав, рятують незліченну кількість життів. Це доведено наукою, і ці речі не повинні ставитися під сумнів, — наголосив Яшаревич.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що прийом препарату на основі парацетамолу може підвищувати у дітей ризик аутизму.

За його словами, Управління контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами рекомендує вагітним жінкам обмежити застосування лікарського засобу, якщо в цьому немає медичної потреби.

Крім того, він закликав обмежити вакцинацію від гепатиту B для дітей до 12 років, стверджуючи, що немовлятам у США роблять до 80 щеплень одночасно.

Антивакцинаторські теорії, зокрема щодо зв’язку щеплень із розвитком аутизму, раніше активно просував нинішній міністр охорони здоров’я США Роберт Кеннеді, який обмежив доступ до щеплень від Covid-19, скоротив фінансування розробки нових вакцин і звільнив низку експертів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.