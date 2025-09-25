В проекте государственного бюджета Украины на 2026 год расходы на медицинскую отрасль будут увеличены на 38,2 млрд грн, а общий объем финансирования составит 258 млрд грн.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания парламентского комитета по вопросам здоровья нации.

Бюджет-2026: расходы на здравоохранение увеличены на 38,2 млрд грн

В середине сентября правительство утвердило проект бюджета на следующий год и направило на рассмотрение Верховной Рады.

Сейчас смотрят

Медицинскую отрасль планируется профинансировать на 258 млрд грн (6,3% от общего бюджета), что на 38,2 млрд грн больше, чем в 2025 году.

По словам министра, это самый большой рост финансирования отрасли за последние 7 лет.

По словам министра Минздрава, проект госбюджета-2026 в сфере медицины предусматривает:

191,6 млрд грн на Программу медицинских гарантий (+16 млрд грн к 2025 году);

на Программу медицинских гарантий (+16 млрд грн к 2025 году); 15,1 млрд грн на централизованные закупки лекарств и медицинских изделий;

на централизованные закупки лекарств и медицинских изделий; 4,6 млрд грн на повышение заработной платы работникам судебно-медицинской экспертизы;

на повышение заработной платы работникам судебно-медицинской экспертизы; поддержку выпускников медицинских вузов, которые после интернатуры будут работать в сельской местности и на прифронтовых территориях;

повышение уровня зарплат для врачей первички и экстренки до 35 тыс. грн.

— Мы закладывали заработную плату 35 тыс. грн семейному врачу, если у него набирается полный пул декларации — 1 800. Далее эта зарплата будет зависеть от деклараций и количества работников в команде семейного врача. И такая же ситуация по экстренной медицинской помощи, — отметил Ляшко.

Среди приоритетов сферы здравоохранения на 2026 год: введедние бесплатной диагностики для людей старше 40 лет, расширение программы Доступні ліки, а также увеличение финансирования на медицинскую реабилитацию и психологическую помощь.

Фото: Виктор Ляшко

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.