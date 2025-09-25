В Украине создана Национальная организация по верификации лекарственных средств.

Целью новой структуры является борьба с фальсифицированными медикаментами и внедрение современных механизмов контроля обращения препаратов в соответствии с требованиями законодательства ЕС.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Сейчас смотрят

Национальная организация по верификации лекарственных средств: что известно

18 сентября 2025 года в Украине состоялось учредительное собрание учредителей новой структуры – Национальной организации по верификации лекарственных средств.

Подобная институция создается в нашей стране впервые, по образцу аналогичных организаций в странах ЕС.

Во время заседания представителей фармацевтического сектора и Минздрава было принято решение о создании новой организации, утвержден ее устав и размер уставного капитала, сформировано руководство и объявлен конкурс на должность исполнительного директора.

— Верификация лекарственных средств с 2Д-кодировкой стала основным решением для многих развитых стран мира для того, чтобы выявить фальсифицированные лекарственные средства, которые уже имеются на рынке, и предотвратить это в дальнейшем, — отметила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

По ее словам, этот шаг не только улучшит контроль за оборотом и качеством медикаментов в Украине и защитит здоровье граждан, но и приблизит к стандартам европейского законодательства.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.