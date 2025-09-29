Служба безопасности предотвратила вывоз из Украины критически важных комплектующих к корабельным артиллерийским установкам Сил обороны Украины.

Пытался продать РФ комплектующие для артиллерии: что известно

Как рассказали в СБУ, речь идет об артсистемах различных типов: от шестиствольных автоматов АО-18 до универсальных установок АК-176М на сумму почти $1,5 млн.

— Такое оружие используется на боевых кораблях для поражения скоростных целей на малых дистанциях, в частности дронов и крылатых ракет, — говорится в сообщении.

По данным следствия, к сделке причастен николаевский предприниматель, который незаконно завладел соответствующим вооружением во время полномасштабной войны.

Сейчас смотрят

Для скрытого вывоза оружия он поместил его в специальные контейнеры, которые снаружи выглядели как бойлеры для подогрева воды.

Чтобы замаскировать сделку, злоумышленник планировал транспортировать боевые системы на аффилированные предприятия в страны ЕС и Юго-Восточной Азии, а оттуда – в страну-агрессора.

Для этого он заключил фиктивные договоры с подконтрольными иностранными компаниями.

Сотрудники СБУ разоблачили дельца на этапе подготовки к вывозу оборонной продукции и задержали.

Во время обысков на его складах и в офисах изъято:

артиллерийские установки в специально изготовленных контейнерах;

дополнительные комплектующие к военным катерам;

договоры с иностранными предприятиями.

Изъятое вооружение будет передано для нужд Сил обороны.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 14 , ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины (подготовка к контрабанде оружия, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных.

Источник : СБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.