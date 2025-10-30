Кожен 10-й підліток України віком від 10 до 18 років часто питає поради про свій емоційний стан та настрій у штучного інтелекту.

Про це свідчать результати опитування, проведеного у жовтні 2025 року Rating Group/Rating Lab за підсумками чергового етапу дослідження ментального здоров’я підлітків.

Ментальне здоров’я підлітків і спілкування з ШІ

Згідно із результатами дослідження, найчастіше зі штучним інтелектом консультуються дівчата віком від 14 до 18 років, а саме – 16%.

– Фактично кожна шоста дівчина-підліток просить у ШІ поради про емоційний стан і настрій, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у молодших дівчат 10-13 років ця частка менша – близько 9%.

Серед хлопців до ШІ за такими порадами часто звертаються 5% молодших підлітків віком від 10 до 13 років, а близько 7% підлітків – віком від 14 до 18 років.

Проте дві третини підлітків 10-18 років ніколи не звертаються до штучного інтелекту за порадами про психологічний стан.

За результатами опитування, близько 65% підлітків, які часто запитують у ШІ поради про емоційний стан, мають значний рівень стресу (підвищений або високий). Це вдвічі частіше, ніж в однолітків, які рідко питають такої поради у штучного інтелекту.

– Частина дітей шукає допомогу в ШІ при певних переживаннях. Безперечно, не можна замінювати психолога чи психотерапевта консультацією зі штучним інтелектом. Але фактично частина дітей так робить (принаймні частково). На це варто звернути увагу, – йдеться у дослідженні.

Підлітки, які часто звертаються до ШІ за порадами про свій ментальний стан, мають слабший емоційний зв’язок з батьками.

Серед тих, хто часто радиться з ШІ, лише 23% мають дуже міцний зв’язок з батьками. Проте 42% серед тих, хто рідко звертається до ШІ, мають міцний звʼязок із батьками.

Тому дитина від штучного інтелекту хоче отримати підтримку та підказку, можливо, якої не отримує від близьких, наголошується у результатах дослідження.

Скільки користувачів відчувають ознаки розладів психічного здоров’я

Нещодавно OpenAI повідомило, що сотні тисяч користувачів ChatGPT можуть щотижня демонструвати ознаки розладів психічного здоров’я, включаючи манію, психоз або думки про самогубство, пише BBC.

Компанія заявила, що подібні ознаки проявилися приблизно у 0,07% користувачів ChatGPT, активних протягом тижня, додавши, що її чат-бот на базі штучного інтелекту (ШІ) розпізнає ці делікатні розмови та реагує на них.

Хоча OpenAI стверджує, що такі випадки нібито вкрай рідкісні, проте критики кажуть, що навіть невеликий відсоток може становити сотні тисяч людей. За словами керівника Сема Альтмана, кількість щотижнево активних користувачів ChatGPT нещодавно досягла 800 млн.

У зв’язку з посиленням заходів контролю компанія заявила, що створила мережу експертів по всьому світу, які консультуватимуть її.

За даними компанії, серед цих експертів – понад 170 психіатрів, психологів і лікарів загальної практики, які мають досвід роботи в 60 країнах.

За даними OpenAI, вони розробили серію відповідей в ChatGPT, щоб спонукати користувачів шукати допомогу в реальному світі.

