Кабінет міністрів ухвалив низку рішень для зниження цін на ліки та забезпечення їх доступності. Тепер безрецептурні ліки можна буде придбати на заправці.

В яких аптеках будуть найнижчі ціни на ліки

Як повідомляє МОЗ, Кабмін ухвалив зміни до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі ліками, що регулюють роботу аптек у державних і комунальних закладах охорони здоров’я.

Тепер аптеки, що розміщені в державних та комунальних лікарнях, зобов’язані реалізовувати лише лікарські засоби з трьома найнижчими цінами, визначеними в Національному каталозі цін серед препаратів з однаковим складом, дозуванням і формою випуску.

Такий підхід робить неможливою пропозицію до продажу ліків за вищою ціною та гарантує пацієнтам доступ до найбільш економічно вигідних варіантів.

Торгівля безрецептурними ліками на АЗС

Кабмін вніс зміни до ліцензійних умов, якими передбачено можливість здійснення роздрібної торгівлі безрецептурними лікарськими засобами в приміщеннях АЗС.

Згідно з оновленими вимогами, на підставі відповідної ліцензії на заправках дозволяється роздрібна торгівля виключно лікарськими засобами, що відпускаються без рецепта.

Аптека або її структурний підрозділ на заправках може бути відсутній. Відпуск таких препаратів можуть здійснювати працівники АЗС.

Роздрібна торгівля безрецептурними лікарськими засобами на АЗС може здійснюватись за умови:

дотримання умов зберігання ліків, визначених виробником;

забезпечення процесів отримання лікарських засобів і проведення вхідного контролю уповноваженою особою суб’єкта господарювання, яка має освіту фармацевта;

облаштування в приміщенні АЗС окремої зони для належного зберігання лікарських засобів відповідно до вимог виробника, окремо від інших товарів.

Крім того, дозволяється торгівля безрецептурними лікарськими засобами в приміщеннях АЗС через вендингові автомати, за умови дотримання вимог щодо зберігання та вхідного контролю лікарських засобів.

– Запровадження таких змін спрямоване на підвищення фізичної доступності безрецептурних лікарських засобів в умовах обмеженої роботи аптечної мережі та нерівномірного розміщення аптечних закладів на території України, – зазначається у дописі.

Додатковими чинниками, які посилюють проблему доступності ліків, залишаються перебої з електропостачанням та зростання навантаження на систему охорони здоров’я в умовах війни.

При цьому мережі АЗС продовжують стабільно працювати та мають необхідні технічні можливості для забезпечення належного зберігання й відпуску безрецептурних лікарських засобів.

Для запуску продажу ліків АЗС подаватимуть до Держлікслужби документи на отримання ліцензії за спеціальною формою, адаптованою до цього формату торгівлі.

Перед видачею ліцензії служба проведе перевірку відповідності встановленим вимогам – зокрема щодо умов зберігання, матеріально-технічної бази та наявності уповноваженого фахівця.

Після набуття чинності змін і оновлення порядку перевірок компанії зможуть подавати заявки та розпочинати роздрібну торгівлю безрецептурними препаратами.

Оновлені вимоги до працівників аптек

До роботи в аптеках та аптечних пунктах дозволено залучати фахівців із розширеним переліком кваліфікацій, передбачених законодавством.

У сільській місцевості та прифронтових громадах відпуск лікарських засобів в аптеках без виготовлення можуть здійснювати спеціалісти з освітою не нижче фахового молодшого бакалавра за спеціальністю Медсестринство за наявності сертифіката за напрямом Фармація (роздрібна торгівля лікарськими засобами).

Аптеки можуть надавати маркетингові послуги виробникам та імпортерам лікарських засобів виключно на добровільних засадах.

Ініціювання або вимагання таких послуг як обов’язкової умови співпраці заборонене.

Йдеться про відкриті та прозорі способи просування препаратів у місцях продажу без втручання у їх склад, якість чи ціну.

