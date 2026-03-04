4 марта в мире напоминают об одной из самых распространенных угроз для здоровья — отмечают День борьбы с ожирением. Эта дата призвана привлечь внимание к рискам избыточного веса и важности формирования здоровых привычек с детства.

Факты ICTV рассказывают, сколько людей в мире, в частности детей, имеют лишний вес и к каким проблемам это может привести.

Статистика ожирения в мире

Лишний вес — это состояние чрезмерного отложения жира в организме.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2022 году 1 из 8 человек в мире страдал ожирением.

С 1990 года среди взрослого населения уровень ожирения в мире вырос более чем в два раза, а среди подростков — в четыре раза.

В 2022 году 2,5 млрд взрослых (в возрасте от 18 лет) имели избыточный вес. Из них 890 млн страдали ожирением. В 2024 году 35 млн детей в возрасте до 5 лет имели избыточный вес. За 30 лет уровень ожирения среди женщин в мире вырос с 8,8% до 18,5%, а среди мужчин – с 4,8% до 14%.

По состоянию на 2024 год более 1 миллиарда человек в мире имеют проблемы со здоровьем вследствие ожирения.

По состоянию на 2022 год среди стран, на которые приходилось более 60% людей с ожирением, — Американское Самоа и страны Океании — Тонга и Науру.

Статистика ожирения в Украине

По результатам исследования STEPS, проведенного в 2019 году, более половины взрослого населения Украины имеет избыточную массу тела. В частности, 59% украинцев имели лишний вес, а почти четверть — 24,8% — страдали ожирением.

4 февраля 2025 года в Киеве были представлены результаты первого в Украине исследования распространенности избыточной массы тела и ожирения среди детей 6–8 лет в рамках Европейской инициативы ВОЗ COSI.

По данным исследования, 22,96% детей имеют избыточную массу тела, из них 9,13% — ожирение, а 2,63% — тяжелое ожирение. Мальчики чаще сталкиваются с проблемой лишнего веса: 25,24% против 20,72% среди девочек.

Только 55,3% детей ежедневно употребляют фрукты, 41,4% — овощи. В то же время 20,3% ежедневно употребляют сладкие напитки, а 17,8% — сладкие закуски. Треть детей либо не занимается физической активностью, либо тратит на интенсивные нагрузки менее часа в неделю. Более двух часов за гаджетами в будни проводят 54,4% учеников, в выходные — 83,4%.

Грудное вскармливание, по словам медиков, снижает вероятность избыточного веса у ребенка. Материнское молоко содержит оптимальный баланс питательных веществ, что влияет на регуляцию аппетита и способствует уменьшению риска развития метаболических нарушений, таких как ожирение.

По данным исследования, исключительно на грудном вскармливании до шести месяцев находились 26% детей. Каждый шестой ребенок получал грудное молоко менее месяца, а каждый одиннадцатый — не получал его вовсе.

Также предотвратить лишний вес помогает правильный режим питания, в частности ежедневный завтрак. 73% украинских детей (мальчики чаще, чем девочки) ежедневно завтракают.

По словам доктора Ярно Хабихта, представителя ВОЗ в Украине, в 2023–2024 годах около 21% украинских детей в возрасте 7 лет имели избыточный вес или ожирение. Ежедневно более 40% детей ели сладкие закуски, а каждый пятый ребенок — пил сладкие напитки.

Уровень избыточной массы тела в Украине в целом соответствует средним показателям стран-участниц COSI — около 25%.

Специалисты отмечают: лишний вес значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа, отдельных видов онкопатологий. Кроме того, он негативно влияет на опорно-двигательный аппарат и общее самочувствие.

Почему возникает ожирение

Ожирение классифицируется ВОЗ как хроническое, рецидивирующее заболевание.

В последние десятилетия процент ожирения среди населения мира вырос, поскольку страны достигли большей продовольственной безопасности и социально-экономического развития.

Основными причинами набора веса являются несбалансированное питание и недостаточная физическая активность.

В Украине средний уровень потребления соли и сахара превышает рекомендуемые нормы, тогда как овощей и фруктов не хватает в рационе как взрослых, так и детей. По результатам опроса Центра общественного здоровья в 2023 году, украинцы употребляют только 1,3–1,5 порции овощей и фруктов в день вместо рекомендуемых пяти.

Ежедневно свежие фрукты потребляют 55,3% детей, овощи — 41,4%. В то же время более 20% детей ежедневно пьют сладкие напитки, а 17,8% регулярно едят сладости.

Исследования также показали, что около 10% взрослых не соблюдают минимальные рекомендации по физической активности.

Общие последствия лишнего веса и ожирения для здоровья

По данным ВОЗ, в 2021 году избыточный ИМТ привел к примерно 3,7 млн смертей: сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак, неврологические расстройства, хронические респираторные заболевания и расстройства пищеварения.

Из-за избыточного веса в детстве и подростковом возрасте увеличивается риск возникновения диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Из-за ожирения дети сталкиваются с буллингом в школе.

По прогнозам, глобальные расходы, связанные с избыточным весом и ожирением, к 2030 году достигнут $3 трлн в год, а к 2060 году – более $18 трлн.

Как определить избыточную массу тела

Оценить риски можно несколькими способами:

Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывается как масса тела в килограммах, деленная на квадрат роста в метрах. К примеру, при весе 70 кг и росте 1,75 м (175 см) расчет будет таким: 70:(1,75×1,75)=70:3,06=22,86. Это является нормой.

Показатель ИМТ свыше 25 свидетельствует о лишнем весе, свыше 30 — об ожирении.

Окружность талии — свыше 94 см у мужчин и 80 см у женщин — указывает на повышенный риск развития заболеваний. Показатели 102 см и 88 см соответственно свидетельствуют о очень высоком риске.

При необходимости стоит обратиться к семейному врачу. Медик оценивает не только ИМТ, но и распределение жировой ткани, уровень глюкозы, холестерина, артериальное давление и другие показатели.

Как предотвратить ожирение

Прежде всего нужно пересмотреть пищевые привычки:

ограничить потребление соли, сахара и трансжиров, которые часто содержатся в фастфуде и промышленной выпечке;

добавить в рацион больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и источников белка (мясо, бобовые);

выбирать сезонные и доступные продукты — свеклу, морковь, капусту, тыкву, яблоки;

добавлять в рацион каши длительного приготовления, поскольку они сохраняют максимум клетчатки, витаминов (группы B) и минералов (калий, магний, железо). Самыми полезными считаются зеленая гречка, овсянка, киноа, булгур и пшено.

Ориентиром может служить принцип тарелки здорового питания: половину порции должны составлять овощи и фрукты, четверть — цельнозерновые продукты, еще четверть — белковые.

Важно также соблюдать простые правила:

ежедневно быть физически активными не менее 30 минут;

контролировать размер порций и избегать переедания;

отдавать предпочтение воде вместо сладких напитков (взрослым рекомендуют 2–3 литра жидкости в день вместе с водой, содержащейся в пище);

вовремя ложиться спать.

Движение как основа профилактики лишнего веса

Регулярная физическая активность — один из ключевых инструментов контроля массы тела. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым не менее 150 минут двигательной активности в неделю, а детям — не менее 60 минут ежедневно.

Детям и подросткам подойдут активные игры, бег, плавание, командные виды спорта. Взрослым — прогулки, бег, плавание, силовые упражнения, танцы или йога. Людям старшего возраста — ходьба, упражнения на растяжку и баланс.

Специалисты подчеркивают: контроль массы тела — это не краткосрочная диета, а системная работа над образом жизни, которая помогает сохранить здоровье.

Источник: Центр общественного здоровья МЗ, ВОЗ, The Guardian

