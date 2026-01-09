Новое масштабное исследование ученых из Оксфордского университета показало, что преимущества от современных препаратов для похудения, таких как Ozempic, Wegovy, Mounjaro и других, быстро исчезают после завершения курса лечения.

Согласно анализу, пациенты возвращаются к своему исходному весу в среднем через 1,7 года после прекращения лечения.

Исследователи проанализировали данные более 9 тыс. пациентов из 37 различных испытаний. Результаты свидетельствуют о том, что ожирение является хроническим состоянием, требующим длительного или даже постоянного контроля, а не краткосрочного медикаментозного вмешательства.

Как быстро возвращается вес

Анализ данных показал, что после завершения медикаментозной терапии пациенты в среднем набирали 0,4 кг ежемесячно, полностью возвращаясь к исходным показателям веса через 1,7 года.

В случае применения новейших препаратов, таких как семаглутид и тирзепатид, динамика набора веса была более интенсивной и составляла около 0,8 кг в месяц. Это приводило к восстановлению исходной массы тела в среднем за 1,5 года.

Старший исследователь Димитриос Кутукидис объяснил такую разницу тем, что пациенты на новейших препаратах сначала существенно теряют килограммы. Из-за этого они возвращаются к исходной точке практически одновременно с теми, кто использовал менее эффективные средства.

Влияние препаратов на организм

Исследование также показало, что показатели здоровья, которые улучшились во время лечения, со временем ухудшаются после его прекращения.

Положительное влияние на уровень холестерина, артериальное давление и уровень сахара в крови нивелируется даже быстрее, чем возвращается лишний вес.

Ученые прогнозируют, что кардиометаболические маркеры возвращаются к уровням, которые были до начала лечения, в среднем за 1,4 года. Это означает, что улучшение показателей сердечно-сосудистой системы сохраняется только до тех пор, пока пациент продолжает принимать препараты.

Ранее также выяснилось, что препараты для похудения снижают эффект противозачаточных препаратов.

Диеты и лекарства – сравнительный анализ

Исследователи сравнили результаты медикаментозного лечения с программами поведенческого управления весом – диетами, физическими упражнениями, изменением привычек.

Оказалось, что после завершения обычных программ похудения люди набирают вес значительно медленнее – примерно 0,1 кг в месяц.

Если после лекарств вес возвращается к исходному за 1,7 года, то после диет и изменения поведения – за 3,9 года.

Ученые предполагают, что программы изменения образа жизни могут формировать практические навыки самоконтроля, тогда как лекарства действуют преимущественно через биологические механизмы, в частности снижая чувство голода. Когда действие препарата прекращается, биологические механизмы возвращают организм к прежнему состоянию.

В настоящее время исследователи не могут точно определить, почему некоторым пациентам все же удается удерживать вес после отмены лекарств. Ответ на этот вопрос еще предстоит найти.

Источник : Reuters