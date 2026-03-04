4 березня у світі нагадують про одну з найпоширеніших загроз для здоров’я — відзначають День боротьби з ожирінням. Ця дата покликана привернути увагу до ризиків надлишкової ваги та важливості формування здорових звичок із дитинства.

Факти ICTV розповідають, скільки людей у світі, зокрема дітей, мають зайву вагу та до яких проблем це може призвести.

Статистика ожиріння у світі

Зайва вага — це стан надмірного відкладення жиру в організмі.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у 2022 році 1 з 8 людей у світі страждав на ожиріння.

З 1990 року серед дорослого населенні рівень ожиріння у світі зріс у понад два рази, а серед підлітків – у чотири рази.

У 2022 році 2,5 млрд дорослих (віком від 18 років) мали надмірну вагу. З них 890 млн страждали ожирінням. У 2024 році 35 млн дітей віком до 5 років мали надлишкову вагу. Впродовж 30 років рівень ожиріння серед жінок у світі зріс з 8,8% до 18,5%, а серед чоловіків – з 4,8% до 14%

Станом на 2024 рік понад 1 мільярд людей у світі мають проблеми зі здоров’ям внаслідок ожиріння.

Станом на 2022 рік серед країн, на які припадало понад 60% людей з ожирінням, — Американське Самоа та країни Океанії — Тонга та Науру.

Статистика ожиріння в Україні

За результатами дослідження STEPS, проведеного у 2019 році, понад половина дорослого населення України має надлишкову масу тіла. Зокрема, 59% українців мали зайву вагу, а майже чверть — 24,8% — страждали на ожиріння.

4 лютого 2025 року в Києві презентували результати першого в Україні дослідження поширеності надлишкової маси тіла та ожиріння серед дітей 6–8 років у межах Європейської ініціативи ВООЗ COSI.

За даними дослідження, 22,96% дітей мають надлишкову масу тіла, з них 9,13% — ожиріння, а 2,63% — важке ожиріння. Хлопчики частіше стикаються з проблемою зайвої ваги: 25,24% проти 20,72% серед дівчат.

Лише 55,3% дітей щодня споживають фрукти, 41,4% — овочі. Водночас 20,3% щодня вживають солодкі напої, а 17,8% — солодкі закуски. Третина дітей або не займається фізичною активністю, або витрачає на інтенсивні навантаження менше години на тиждень. Понад дві години за гаджетами у будні проводять 54,4% учнів, у вихідні — 83,4%.

Грудне вигодовування, за словами медиків, знижує ймовірність надмірної ваги у дитини. Материнське молоко містить оптимальний баланс поживних речовин, що впливає на регуляцію апетиту та сприяє зменшенню ризику розвитку метаболічних порушень, таких як ожиріння.

За даними дослідження, виключно на грудному вигодовуванні до шести місяців перебували 26% дітей. Кожна шоста дитина отримувала грудне молоко менше ніж місяць, а кожна одинадцята — не отримувала зовсім.

Також запобігати зайвій вазі допомагає правильний режим харчування, зокрема щоденний сніданок. 73% українських дітей (хлопці частіше, ніж дівчата) щодня снідають.

За словами доктора Ярно Хабіхта, представника ВООЗ в Україні, у 2023–2024 роках близько 21% українських дітей у віці 7 років мали надлишкову вагу або ожиріння. Щодня понад 40% дітей їли солодкі закуски, а кожна п’ята дитина — пила солодкі напої.

Рівень надлишкової маси тіла в Україні загалом відповідає середнім показникам країн-учасниць COSI — близько 25%.

Фахівці наголошують: зайва вага значно підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету II типу, окремих видів онкопатологій. Крім того, вона негативно впливає на опорно-руховий апарат і загальне самопочуття.

Чому виникає ожиріння

Ожиріння класифікується ВООЗ як хронічне, рецидивуюче захворювання.

В останні десятиліття процент ожиріння серед населення світу зріс, оскільки країни досягли більшої продовольчої безпеки та соціально-економічного розвитку.

Основними причинами набору ваги є незбалансоване харчування та недостатня фізична активність.

В Україні середній рівень споживання солі та цукру перевищує рекомендовані норми, тоді як овочів і фруктів бракує в раціоні як дорослих, так і дітей. За результатами опитування Центру громадського здоров’я у 2023 році, українці вживають лише 1,3–1,5 порції овочів і фруктів на день замість рекомендованих п’яти.

Щодня свіжі фрукти споживають 55,3% дітей, овочі — 41,4%. Водночас понад 20% дітей щоденно п’ють солодкі напої, а 17,8% регулярно їдять солодощі.

Дослідження також показали, що близько 10% дорослих не дотримуються мінімальних рекомендацій щодо фізичної активності.

Загальні наслідки зайвої ваги та ожиріння для здоров’я

За даними ВООЗ, у 2021 році надмірний ІМТ призвів до приблизно 3,7 млн смертей: серцево-судинні захворювання, діабет, рак, неврологічні розлади, хронічні респіраторні захворювання та розлади травлення.

Через надмірну вагу в дитинстві та підлітковому віці збільшується ризик виникнення діабету 2-го типу та серцево-судинних захворювань. Через ожиріння діти стикаються із булінгом у школі.

За прогнозами, глобальні витрати, пов’язані з надмірною вагою та ожирінням, до 2030 року досягнуть $3 трлн на рік, а до 2060 року – понад $18 трлн.

Як визначити надлишкову масу тіла

Оцінити ризики можна кількома способами:

Індекс маси тіла (ІМТ) розраховується як маса тіла в кілограмах, поділена на квадрат зросту в метрах. До прикладу, при вазі 70 кг та зрості 1,75 м (175 см) розрахунок буде таким: 70:(1,75×1,75)=70:3,06=22,86. Це є нормою.

Показник ІМТ понад 25 свідчить про надлишкову масу, понад 30 — про ожиріння.

Окружність талії — понад 94 см у чоловіків і 80 см у жінок — вказує на підвищений ризик розвитку хвороб. Показники 102 см і 88 см відповідно свідчать про дуже високий ризик.

За потреби варто звернутися до сімейного лікаря. Медик оцінює не лише ІМТ, а й розподіл жирової тканини, рівень глюкози, холестерину, артеріальний тиск та інші показники.

Як запобігти ожирінню

Передусім потрібно переглянути харчові звички:

обмежити споживання солі, цукру та трансжирів, які часто містяться у фастфуді та промисловій випічці;

додати до раціону більше овочів, фруктів, цільнозернових продуктів і джерел білка (м’ясо, бобові);

обирати сезонні та доступні продукти — буряк, моркву, капусту, гарбуз, яблука;

додавати до раціону каші тривалого приготування, оскільки вони зберігають максимум клітковини, вітамінів (групи B) та мінералів (калій, магній, залізо). Найкориснішими вважаються зелена гречка, вівсянка, кіноа, булгур та пшоно.

Орієнтиром може слугувати принцип тарілки здорового харчування: половину порції мають становити овочі та фрукти, чверть — цільнозернові продукти, ще чверть — білкові.

Важливо також дотримуватися простих правил:

щодня бути фізично активними щонайменше 30 хвилин;

контролювати розмір порцій і уникати переїдання;

віддавати перевагу воді замість солодких напоїв (дорослим рекомендують 2–3 літри рідини на день разом із водою, що міститься в їжі);

вчасно лягати спати.

Рух як основа профілактики зайвої ваги

Регулярна фізична активність — один із ключових інструментів контролю маси тіла. Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує дорослим щонайменше 150 хвилин рухової активності на тиждень, а дітям — не менше 60 хвилин щодня.

Дітям і підліткам підійдуть активні ігри, біг, плавання, командні види спорту. Дорослим — прогулянки, біг, плавання, силові вправи, танці чи йога. Людям старшого віку — ходьба, вправи на розтяжку та баланс.

Фахівці підкреслюють: контроль маси тіла — це не короткострокова дієта, а системна робота над способом життя, яка допомагає зберегти здоров’я.

Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ, ВООЗ, The Guardian

