На борту круїзного лайнера MV Hondius в Атлантичному океані зафіксовано ймовірний спалах хантавірусу. Троє людей загинули, ще один пасажир перебуває у критичному стані в лікарні, повідомляє ВВС.

Спалах хантавірусу на круїзному лайнері: що відомо

Зазначається, що серед загиблих – подружжя з Нідерландів, а також громадянин Німеччини, але точна причина їхньої смерті ще не встановлена.

Водночас нідерландська компанія заявила, що хантавірус було підтверджено у випадку 69-річного громадянина Великої Британії, який перебуває у відділенні інтенсивної терапії в Йоганнесбурзі у Південній Африці.

Хантавірус зазвичай передається людині від гризунів через їхні фекалії, слину або сечу. Він може спричинити важкі респіраторні захворювання. У деяких, нечастих випадках, він може передаватися між людьми.

Судно MV Hondius зараз знаходиться біля узбережжя Кабо-Верде, на його борту перебуває 149 осіб.

Oceanwide Expeditions повідомила, що на борту також було два члени екіпажу “з гострими респіраторними симптомами, один легкий, а інший важкий”.

Вони мали британське та нідерландське громадянство, і обом потрібна була термінова медична допомога. Однак підтвердження хантавірусу у пари не було. Також відомо, що інших осіб із симптомами не виявлено.

Тривають переговори з місцевою владою після того, що Oceanwide Expeditions назвала цю ситуацію надзвичайною з медичної точки зору.

Міністр охорони здоров’я Південної Африки доктор Аарон Мотсоаледі заявив, що стан британського пацієнта критичний і його було госпіталізовано до приватного закладу.

– Про нього піклуються. Як ви знаєте, хантавірус, як і всі віруси, не має специфічного лікування, тому вони надають симптоматичне лікування та підтримку, наскільки це можливо, – сказав він.

Медичних працівників та всіх, хто контактував з пацієнтом, будуть оглядати та протестують.

Окреслюючи часові рамки, компанія повідомила, що пасажиру стало погано на борту, і він помер 11 квітня.

Причину його смерті встановити не вдалося. Його тіло забрали з корабля після того, як він пришвартувався до острова Святої Єлени 24 квітня.

Дружина цього пасажира також висадилася на острові Святої Єлени, і фірма повідомила, що їй стало погано під час зворотної подорожі, після чого вона померла.

– Наразі не підтверджено, що ці дві смерті пов’язані з поточною медичною ситуацією на борту, ​​– додали у повідомленні.

27 квітня, за словами компанії, ще один пасажир – громадянин Великої Британії – серйозно захворів і був евакуйований з медичних причин до Південної Африки.

69-річний чоловік залишається у критичному, але стабільному стані в Йоганнесбурзі після того, як було підтверджено виявлення варіанта хантавірусу.

Компанія додала, що в суботу помер третій пасажир, це сталося на борту судна MV Hondius.

Причину смерті не встановлено, повідомила компанія Oceanwide Expeditions. Вона підтвердила, що пасажир був громадянином Німеччини.

Яка реакція ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я оцінила ризик широкої епідемії хантавірусу після ймовірного спалаху на борту нідерландського круїзного судна в Атлантичному океані як низький.

Регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Генрі П. Клюге заявив, що організація діє невідкладно та працює із залученими країнами щодо медичної допомоги, евакуації, розслідування та оцінки ризиків для громадського здоров’я.

Чи є українці на борту лайнера

За даними посольства України у Нідерландах, серед членів екіпажу лайнера MV Hondius, на якому зафіксували спалах зараження хантавірусом, є п’ять українців

Однак свідчень про незадовільний стан їхнього здоровʼя немає. Всього а борту перебуває 149 осіб, які є громадянами 23 країн.

– Посольство підтримує контакти з представником компанії-оператора. Ситуація перебуває на особливому контролі МЗС та посольства України в Нідерландах, – цитує заяву посольства Суспільне.

Українські дипломати наразі звернулися до оператора судна із запитом про детальнішу інформацію.

Нагадаємо, у 2021 році у Львівській області у мешканця Дрогобицького району виявили хантавірус. Чоловік звернувся до інфекційної лікарні з високою температурою та болями у м’язах.

