Посольство США в Росії закликало американських громадян, які перебувають в Іркутській області, уникати медичних закладів, де зафіксували випадки захворювання на легеневу чуму. Американська дипломатична місія стежить за ситуацією в регіоні після повідомлень про летальний випадок, спричинений цією небезпечною інфекцією.

Про це повідомляється на офіційному сайті Посольства США у РФ.

Звернення посольства США до американців в Іркутській області

У посольстві США в Росії зазначили, що їм відомо про публікації в пресі щодо підозри на легеневу чуму в Іркутській області, яка призвела до смерті людини, а також про запровадження карантинних заходів і закриття лікарень.