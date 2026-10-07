Підозра на легеневу чуму в РФ: посольство США закликало американців уникати лікарень
- Посольство США в Росії закликало американців в Іркутській області уникати медичних закладів через повідомлення про смерть людини від підозри на легеневу чуму.
- За даними ЗМІ, загиблою виявилася лаборантка місцевого інституту, а в регіоні запроваджують карантинні заходи.
Посольство США в Росії закликало американських громадян, які перебувають в Іркутській області, уникати медичних закладів, де зафіксували випадки захворювання на легеневу чуму. Американська дипломатична місія стежить за ситуацією в регіоні після повідомлень про летальний випадок, спричинений цією небезпечною інфекцією.
Про це повідомляється на офіційному сайті Посольства США у РФ.
Звернення посольства США до американців в Іркутській області
У посольстві США в Росії зазначили, що їм відомо про публікації в пресі щодо підозри на легеневу чуму в Іркутській області, яка призвела до смерті людини, а також про запровадження карантинних заходів і закриття лікарень.
— Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією, — йдеться в офіційній заяві.
Там також наголосили, що можливості уряду США надавати допомогу своїм громадянам у Росії наразі суттєво обмежені, особливо поза межами Москви. Крім того, на співробітників американського уряду можуть поширюватися додаткові обмеження щодо пересування регіонами з міркувань безпеки та охорони здоров’я.
У зв’язку з цим громадянам США в Іркутській області рекомендують:
- суворо дотримуватися вказівок місцевих органів охорони здоров’я;
- негайно звертатися по медичну допомогу в разі появи лихоманки або симптомів з боку дихальних шляхів;
- у разі відвідування регіону — уважно стежити за станом здоров’я протягом 14 днів після повернення.
У посольстві також нагадали, що для РФ діє найвищий, четвертий рівень застереження від Держдепартаменту США — не подорожувати. Усім американцям, які досі перебувають на території Росії, радять негайно виїхати з країни.
Спалах легеневої чуми в Росії
Раніше в Росії померла 28-річна Дар’я Шипілова — лаборантка Іркутського науково-дослідного протичумного інституту Сибіру та Далекого Сходу. Офіційною причиною її смерті російські органи назвали пневмонію нез’ясованого походження.
Водночас у російських медіа та соцмережах поширюється інформація про те, що жінка могла розбити пробірку зі збудником чуми безпосередньо у лабораторії, що й призвело до її інфікування та смерті.
Офіційна влада Російської Федерації категорично заперечує факт аварії у науковій установі та переконує, що смерть співробітниці нібито не пов’язана з її професійною діяльністю.
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