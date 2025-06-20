Тисячі гравців Minecfaft стали жертвами шахраїв

Гравці Minecraft стають мішенню злочинців, які видають себе за розробників ігор. Тисячі користувачів використали шкідливе програмне забезпечення, призначене для крадіжки даних з банківських рахунків, гаманців криптовалюти, браузерів та інших комп’ютерних додатків.

Гравці Minecfaft скачали шкідливе ПЗ

Аналітики відстежили два шкідливих програмних забезпечення, поширених, найімовірніше, російськими зловмисниками на сайті обміну кодами GitHub, повідомляє компанія з кібербезпеки Check Point.

– Шкідливе ПЗ розроблено російськомовним зловмисником і містить кілька елементів, написаних російською мовою, – заявили аналітики.

Грем Стюарт, глава відділу по роботі з державним сектором в Check Point, заявив, що шахраї “збирають дані з Minecraft, щоб проникнути в криптовалютні гаманці людей та вкрасти їхні банківські дані”.

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Зловмисники приховують своє програмне забезпечення в коді модифікацій Minecraft, які є фрагментами коду, що дозволяють користувачам змінювати гру.

– У більшості людей їхні карти збережені в браузері, і воно (шкідливе ПЗ, – Ред.) почне красти банківські реквізити, імена, адреси, електронні листи, все, що завгодно. Якщо у когось є криптогаманець, який він використовує через браузер, то воно вкраде і його. Це як цифрова бородавка, вона впивається в машину, а потім починає висмоктувати інформацію, – сказав Грем Стюарт.

З 200 млн людей, які грають в Minecraft щомісяця, близько 1 млн модифікують гру, і велика частина коду, який вони для цього використовують, розміщена на GitHub.

Представник Minecraft заявив, що безпека гравців є “головним пріоритетом” і що компанія “зобов’язується розслідувати повідомлення про порушення безпеки”.

– Коли ми отримуємо повідомлення про контент, який не відповідає нашим правилам використання, ми вживаємо відповідних заходів. Ми закликаємо гравців повідомляти про будь-який підозрілий контент через наш офіційний сайт і використовувати наші ресурси для ухвалення обґрунтованих рішень, – сказали в компанії.

Джерело : Sky News

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