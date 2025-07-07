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4 мин.

В салонах США установили ИИ-роботов для нанесения татуировок — как это работает

татуювання
Фото: Unsplash

Американский стартап Blackdot установил роботов с искусственным интеллектом для нанесения татуировок в салонах в Нью-Йорке и Остине.

Представители компании утверждают, что их устройство повышает точность нанесения тату и уменьшает болевые ощущения. Стартап Blackdot был основан в 2019 году и имеет за цель полностью переосмыслить способ создания татуировок.

Как ИИ-робот наносит тату

Каждый рисунок, который выполняет автоматическое устройство на базе ИИ, сначала превращается в набор точек диаметром с человеческий волос с помощью запатентованного алгоритма Blackdot, пояснил Ян Аздуд, технический директор компании.

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Как только оператор запускает процесс, рука устройства сканирует кожу и выдвигает трехзубчатую иглу, чтобы начать нанесение татуировки. Эта рука оснащена компьютерным зрением, формой искусственного интеллекта, которая может интерпретировать изображения; лазером, который измеряет высоту и толщину кожи; и микроскопом, с помощью которого оператор может рассматривать крошечные точки, которые устройство наносит на кожу на разной глубине как ориентиры для дальнейшего процесса.

Blackdot

Фото: Blackdot/Instagram

Робот работает тихо, за исключением механического нажатия руки, которая вдавливает иглу и наносит краску. Будущие версии ИИ-устройства Blackdot планирует сделать еще тише.

По словам основателя Blackdot Джоэла Пеннингтона, он не стремится вытеснить татуировщиков и не призывает всех делать татуировки только с помощью автономного устройства.

Компания ставит перед собой цель создать новую категорию прецизионной татуировки, привлечь людей, которых отталкивает грубая атмосфера некоторых тату-салонов, и уменьшить болевые ощущения во время процесса. Отмечается, что игла Blackdot причиняет меньше боли, чем стандартная тату-игла, поскольку проникает в кожу на меньшую глубину, не задевая нервные окончания.

Blackdot

Фото: Blackdot/Instagram

Изначально Blackdot сосредотачивалась на продаже татуировок, созданных с помощью устройств на базе ИИ. Но в 2024 году компания начала сдавать в аренду свои устройства тату-салонам, заинтересованным в создании тонких надписей и других татуировок, требующих высокой точности.

Машина может копировать дизайн художника с идеальной детализацией, устраняя любые отклонения, которые могут быть внесены рукой человека, сказал Пеннингтон.

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Источник: The Wall Street Journal

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