В салонах США установили ИИ-роботов для нанесения татуировок — как это работает

Американский стартап Blackdot установил роботов с искусственным интеллектом для нанесения татуировок в салонах в Нью-Йорке и Остине.

Представители компании утверждают, что их устройство повышает точность нанесения тату и уменьшает болевые ощущения. Стартап Blackdot был основан в 2019 году и имеет за цель полностью переосмыслить способ создания татуировок.

Как ИИ-робот наносит тату

Каждый рисунок, который выполняет автоматическое устройство на базе ИИ, сначала превращается в набор точек диаметром с человеческий волос с помощью запатентованного алгоритма Blackdot, пояснил Ян Аздуд, технический директор компании.

Сейчас смотрят

Как только оператор запускает процесс, рука устройства сканирует кожу и выдвигает трехзубчатую иглу, чтобы начать нанесение татуировки. Эта рука оснащена компьютерным зрением, формой искусственного интеллекта, которая может интерпретировать изображения; лазером, который измеряет высоту и толщину кожи; и микроскопом, с помощью которого оператор может рассматривать крошечные точки, которые устройство наносит на кожу на разной глубине как ориентиры для дальнейшего процесса.

Робот работает тихо, за исключением механического нажатия руки, которая вдавливает иглу и наносит краску. Будущие версии ИИ-устройства Blackdot планирует сделать еще тише.

По словам основателя Blackdot Джоэла Пеннингтона, он не стремится вытеснить татуировщиков и не призывает всех делать татуировки только с помощью автономного устройства.

Компания ставит перед собой цель создать новую категорию прецизионной татуировки, привлечь людей, которых отталкивает грубая атмосфера некоторых тату-салонов, и уменьшить болевые ощущения во время процесса. Отмечается, что игла Blackdot причиняет меньше боли, чем стандартная тату-игла, поскольку проникает в кожу на меньшую глубину, не задевая нервные окончания.

Изначально Blackdot сосредотачивалась на продаже татуировок, созданных с помощью устройств на базе ИИ. Но в 2024 году компания начала сдавать в аренду свои устройства тату-салонам, заинтересованным в создании тонких надписей и других татуировок, требующих высокой точности.

Машина может копировать дизайн художника с идеальной детализацией, устраняя любые отклонения, которые могут быть внесены рукой человека, сказал Пеннингтон.

Источник : The Wall Street Journal

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.