У салонах США встановили ШІ-роботів для нанесення тату – як це працює

Американський стартап Blackdot встановив роботів зі штучним інтелектом для нанесення татуювань у салонах в Нью-Йорку та Остіні.

Представники компанії стверджують, що їхній пристрій підвищує точність нанесення тату і зменшує больові відчуття. Стартап Blackdot був заснований у 2019 році і має на меті повністю переосмислити спосіб створення татуювань.

Як ШІ-робот наносить тату

Кожен малюнок, який виконує автоматичний пристрій на базі ШІ, спочатку перетворюється на набір точок діаметром з людську волосину за допомогою запатентованого алгоритму Blackdot, пояснив Ян Аздуд, технічний директор компанії.

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Щойно оператор запускає процес, рука пристрою сканує шкіру і висуває тризубчасту голку, щоб почати нанесення татуювання. Ця рука оснащена комп’ютерним зором, формою штучного інтелекту, яка може інтерпретувати зображення; лазером, який вимірює висоту і товщину шкіри; і мікроскопом, за допомогою якого оператор може розглядати крихітні крапки, які пристрій наносить на шкіру на різній глибині як орієнтири для подальшого процесу.

Робот працює тихо, за винятком механічного натискання руки, яка вдавлює голку і наносить мастило. Майбутні версії ШІ-пристрою Blackdot планує зробити ще тихішими.

За словами засновника Blackdot Джоела Пеннінгтона, він не прагне витіснити татуювальників і не заохочує всіх робити тату тільки за допомогою автономного пристрою.

Компанія має на меті створити нову категорію прецизійного татуювання, заохотити людей, яких відштовхує груба атмосфера деяких тату-салонів, та зменшити больові відчуття під час процесу. Зазначається, що голка Blackdot завдає менше болю, ніж стандартна тату-голка, оскільки проникає в шкіру на меншу глибину, не зачіпаючи нервові закінчення.

Спочатку Blackdot зосереджувалася на продажу татуювань, створених за допомогою пристроїв на базі ШІ. Але у 2024 році компанія почала здавати в оренду свої пристрої тату-салонам, зацікавленим у створенні тонких написів та інших татуювань, що вимагають високої точності.

Машина може копіювати дизайн художника з ідеальною деталізацією, усуваючи будь-які відхилення, які можуть бути внесені рукою людини, сказав Пеннінгтон.

Джерело : The Wall Street Journal

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