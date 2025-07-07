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4 хв.

У салонах США встановили ШІ-роботів для нанесення тату – як це працює

татуювання
Фото: Unsplash

Американський стартап Blackdot встановив роботів зі штучним інтелектом для нанесення татуювань у салонах в Нью-Йорку та Остіні.

Представники компанії стверджують, що їхній пристрій підвищує точність нанесення тату і зменшує больові відчуття. Стартап Blackdot був заснований у 2019 році і має на меті повністю переосмислити спосіб створення татуювань.

Як ШІ-робот наносить тату

Кожен малюнок, який виконує автоматичний пристрій на базі ШІ, спочатку перетворюється на набір точок діаметром з людську волосину за допомогою запатентованого алгоритму Blackdot, пояснив Ян Аздуд, технічний директор компанії.

Зараз дивляться

Щойно оператор запускає процес, рука пристрою сканує шкіру і висуває тризубчасту голку, щоб почати нанесення татуювання. Ця рука оснащена комп’ютерним зором, формою штучного інтелекту, яка може інтерпретувати зображення; лазером, який вимірює висоту і товщину шкіри; і мікроскопом, за допомогою якого оператор може розглядати крихітні крапки, які пристрій наносить на шкіру на різній глибині як орієнтири для подальшого процесу.

Blackdot

Фото: Blackdot/Instagram

Робот працює тихо, за винятком механічного натискання руки, яка вдавлює голку і наносить мастило. Майбутні версії ШІ-пристрою Blackdot планує зробити ще тихішими.

За словами засновника Blackdot Джоела Пеннінгтона, він не прагне витіснити татуювальників і не заохочує всіх робити тату тільки за допомогою автономного пристрою.

Компанія має на меті створити нову категорію прецизійного татуювання, заохотити людей, яких відштовхує груба атмосфера деяких тату-салонів, та зменшити больові відчуття під час процесу. Зазначається, що голка Blackdot завдає менше болю, ніж стандартна тату-голка, оскільки проникає в шкіру на меншу глибину, не зачіпаючи нервові закінчення.

Blackdot

Фото: Blackdot/Instagram

Спочатку Blackdot зосереджувалася на продажу татуювань, створених за допомогою пристроїв на базі ШІ. Але у 2024 році компанія почала здавати в оренду свої пристрої тату-салонам, зацікавленим у створенні тонких написів та інших татуювань, що вимагають високої точності.

Машина може копіювати дизайн художника з ідеальною деталізацією, усуваючи будь-які відхилення, які можуть бути внесені рукою людини, сказав Пеннінгтон.

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Джерело: The Wall Street Journal

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