Сбой Starlink: работу сервиса возобновили, в компании назвали причину
Работа спутникового интернет-сервиса Starlink восстановлена после масштабного сбоя. В компании Илона Маска извинились за перебои в системе.
Сбой Starlink: работа сервиса восстановлена
Глобальный сбой Starlink длился 2,5 часа. О возобновлении работы интернет-сервиса сообщили представители Starlink в соцсети X.
— Проблема с сетью решена, работа Starlink восстановлена. Мы понимаем, насколько важна связь, и приносим извинения за перебои, — говорится в сообщении.
Starlink в настоящее время находится в отказе сети, и мы активно внедряем решение. Мы ценим ваше терпение, мы поделимся обновлением, как только этот вопрос будет решен.Сейчас смотрят
— Starlink (@Starlink) 24 июля 2025 года
Причиной перебоев Starlink стал сбой в работе ключевых внутренних программных сервисов, которые управляют основной сетью. Об этом заявил вице-президент компании Майкл Николс.
— Мы приносим извинения за временные перебои в работе нашего сервиса; мы глубоко привержены обеспечению высоконадежной сети, и мы полностью устраним причину этой проблемы и гарантируем, что она больше не повторится, — написал он в соцсети X.
Starlink сейчас в основном восстановился после отключения сети, которое длилось примерно 2,5 часа. Отключение было вызвано сбоем в работе ключевых внутренних программных сервисов, обеспечивающих работу основной сети. Приносим извинения за временные перебои в работе нашего сервиса; мы глубоко привержены … https://t.co/ffFYM1Z7tD
— Michael Nicolls (@michaelnicollsx) 24 июля 2025 года
Глобальный сбой в работе Starlink произошел вечером 24 июля. Украинские защитники сообщали, что их терминалы Starlink перестали работать. С такой же проблемой столкнулись и в других странах мира.
По словам командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, по состоянию на 00:35-01:05 связь была полностью восстановлена на всех направлениях.
Все это время продолжалась боевая работа, но без онлайн-трансляций. Защитник отметил, что этот инцидент, “длившийся долгих на войне 150 минут”, указал на слабые места.