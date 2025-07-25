Сбой Starlink: работу сервиса возобновили, в компании назвали причину

Работа спутникового интернет-сервиса Starlink восстановлена после масштабного сбоя. В компании Илона Маска извинились за перебои в системе.

Сбой Starlink: работа сервиса восстановлена

Глобальный сбой Starlink длился 2,5 часа. О возобновлении работы интернет-сервиса сообщили представители Starlink в соцсети X.

— Проблема с сетью решена, работа Starlink восстановлена. Мы понимаем, насколько важна связь, и приносим извинения за перебои, — говорится в сообщении.

Starlink в настоящее время находится в отказе сети, и мы активно внедряем решение. Мы ценим ваше терпение, мы поделимся обновлением, как только этот вопрос будет решен. Сейчас смотрят — Starlink (@Starlink) 24 июля 2025 года

Причиной перебоев Starlink стал сбой в работе ключевых внутренних программных сервисов, которые управляют основной сетью. Об этом заявил вице-президент компании Майкл Николс.

— Мы приносим извинения за временные перебои в работе нашего сервиса; мы глубоко привержены обеспечению высоконадежной сети, и мы полностью устраним причину этой проблемы и гарантируем, что она больше не повторится, — написал он в соцсети X.

Starlink сейчас в основном восстановился после отключения сети, которое длилось примерно 2,5 часа. Отключение было вызвано сбоем в работе ключевых внутренних программных сервисов, обеспечивающих работу основной сети. Приносим извинения за временные перебои в работе нашего сервиса; мы глубоко привержены … https://t.co/ffFYM1Z7tD — Michael Nicolls (@michaelnicollsx) 24 июля 2025 года

Глобальный сбой в работе Starlink произошел вечером 24 июля. Украинские защитники сообщали, что их терминалы Starlink перестали работать. С такой же проблемой столкнулись и в других странах мира.

По словам командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, по состоянию на 00:35-01:05 связь была полностью восстановлена на всех направлениях.

Все это время продолжалась боевая работа, но без онлайн-трансляций. Защитник отметил, что этот инцидент, “длившийся долгих на войне 150 минут”, указал на слабые места.

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