Збій Starlink: роботу сервісу відновили, у компанії назвали причину

Роботу супутникового інтернет-сервісу Starlink відновлено після масштабного збою. У компанії Ілона Маска вибачилися за перебої у системі.

Глобальний збій Starlink тривав 2,5 години. Про відновлення роботи інтернет-сервісу повідомили представники Starlink у соцмережі X.

Starlink is currently in a network outage and we are actively implementing a solution. We appreciate your patience, we’ll share an update once this issue is resolved.

Причиною перебоїв Starlink став збій у роботі ключових внутрішніх програмних сервісів, які керують основною мережею. Про це заявив віцепрезидент компанії Майкл Ніколс.

– Ми приносимо вибачення за тимчасові перебої в роботі нашого сервісу; ми глибоко віддані забезпеченню високонадійної мережі, і ми повністю усунемо причину цієї проблеми і гарантуємо, що вона більше не повториться, – написав він у соцмережі X.

Starlink has now mostly recovered from the network outage, which lasted approximately 2.5 hours. The outage was due to failure of key internal software services that operate the core network. We apologize for the temporary disruption in our service; we are deeply committed to… https://t.co/ffFYM1Z7tD

— Michael Nicolls (@michaelnicollsx) July 24, 2025