Збій Starlink: роботу сервісу відновили, у компанії назвали причину

Роботу супутникового інтернет-сервісу Starlink відновлено після масштабного збою. У компанії Ілона Маска вибачилися за перебої у системі.

Збій Starlink: роботу сервісу відновлено

Глобальний збій Starlink тривав 2,5 години. Про відновлення роботи інтернет-сервісу повідомили представники Starlink у соцмережі X.

– Проблему з мережею вирішено, роботу Starlink відновлено. Ми розуміємо, наскільки важливий зв’язок, і перепрошуємо за перебої, – йдеться у повідомленні.

Starlink is currently in a network outage and we are actively implementing a solution. We appreciate your patience, we’ll share an update once this issue is resolved. Зараз дивляться — Starlink (@Starlink) July 24, 2025

Причиною перебоїв Starlink став збій у роботі ключових внутрішніх програмних сервісів, які керують основною мережею. Про це заявив віцепрезидент компанії Майкл Ніколс.

– Ми приносимо вибачення за тимчасові перебої в роботі нашого сервісу; ми глибоко віддані забезпеченню високонадійної мережі, і ми повністю усунемо причину цієї проблеми і гарантуємо, що вона більше не повториться, – написав він у соцмережі X.

Starlink has now mostly recovered from the network outage, which lasted approximately 2.5 hours. The outage was due to failure of key internal software services that operate the core network. We apologize for the temporary disruption in our service; we are deeply committed to… https://t.co/ffFYM1Z7tD — Michael Nicolls (@michaelnicollsx) July 24, 2025

Глобальний збій у роботі Starlink стався ввечері 24 липня. Українські захисники повідомляли, що їхні термінали Starlink перестали працювати. З такою ж проблемою зіштовхнулися і в інших країнах світу.

За словами командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, станом на 00:35-01:05 зв’язок було повністю відновлено на всіх напрямках.

Увесь цей час тривала бойова робота, але без онлайн-трансляцій. Захисник наголосив, що цей інцидент, “що тривав довгих на війні 150 хвилин”, вказав на слабкі місця.

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