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Збій Starlink: роботу сервісу відновили, у компанії назвали причину

Збій Starlink по всьому світу – роботу сервісу відновлено
Фото: Getty Images

Роботу супутникового інтернет-сервісу Starlink відновлено після масштабного збою. У компанії Ілона Маска вибачилися за перебої у системі.

Збій Starlink: роботу сервісу відновлено

Глобальний збій Starlink тривав 2,5 години. Про відновлення роботи інтернет-сервісу повідомили представники Starlink у соцмережі X.

– Проблему з мережею вирішено, роботу Starlink відновлено. Ми розуміємо, наскільки важливий зв’язок, і перепрошуємо за перебої, – йдеться у повідомленні.

Причиною перебоїв Starlink став збій у роботі ключових внутрішніх програмних сервісів, які керують основною мережею. Про це заявив віцепрезидент компанії Майкл Ніколс.

– Ми приносимо вибачення за тимчасові перебої в роботі нашого сервісу; ми глибоко віддані забезпеченню високонадійної мережі, і ми повністю усунемо причину цієї проблеми і гарантуємо, що вона більше не повториться, – написав він у соцмережі X.

Глобальний збій у роботі Starlink стався ввечері 24 липня. Українські захисники повідомляли, що їхні термінали Starlink перестали працювати. З такою ж проблемою зіштовхнулися і в інших країнах світу.

За словами командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, станом на 00:35-01:05 зв’язок було повністю відновлено на всіх напрямках.

Увесь цей час тривала бойова робота, але без онлайн-трансляцій. Захисник наголосив, що цей інцидент, “що тривав довгих на війні 150 хвилин”, вказав на слабкі місця.

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