Два самых ожидаемых смартфона 2025 года: Айфон 17 и Айфон 17 Про Макс

Ознакомьтесь с предположительными параметрами и возможностями будущих смартфонов Айфон 17 и Айфон 17 Про Макс, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант. Премьера новинок состоится уже этой осенью.

Характеристики iPhone 17

Айфон 17 получит алюминиевый корпус и стеклянную тыльную панель. Вероятно, дизайн останется прежним, но могут добавить интересные оттенки корпуса. Модель получит экран 6,3″, дополненный ProMotion и частотой до 120 Гц. Купить Айфон 17 можно будет с обновленной фронтальной камерой, разрешение которой планируют повысить до 24 Мп.

Ожидается и более мощный процессор, предположительно установят A18, построенный на 3-нм техпроцессе второго поколения от TSMC. Он обеспечит прирост производительности и снизит энергопотребление. Гаджет будет работать на новой iOS 26 с крутым интерфейсом Liquid Glass. Хранилище будет от 128 до 512 Гб. Также стоит ожидать поддержку Wi-Fi 7, что предоставит комфортное и быстрое подсоединение к сетям.

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Основная камера, по предварительным данным, будет включать два модуля:

широкоугольный 48 Мп;

сверхширокоугольный 48 Мп.

Будет улучшен Photonic Engine и усовершенствована ночная съемка. Есть высокая вероятность, что уберут физический слот для SIM. Такой подход сделает хранение персональных данных более надежным. Аккумулятор тоже может претерпеть изменения.

Будет реализовано новое крепление с помощью клея, активируемого слабым током. Это упростит замену аккумулятора и обслуживание смартфона. Автономность останется на уровне прошлогодней модели, но добавят более высокую скорость проводной зарядки – 35 Вт.

Обзор iPhone 17 Pro Max

Флагманская модель будет с новой рамой, изготовленной из титана второго поколения, что сделает гаджет еще легче и прочнее. Касательно толщины, инсайдеры не уверены, что смартфон будет тоньше прошлогоднего. Некоторые считают, что камерный блок будет размещен сзади горизонтально в верхней части устройства.

Дисплей Pro Max сохранит размер 6,9″, но получит обновление в виде более яркой и энергоэффективной OLED-панели. По слухам, Эпл откажется от “динамического острова” в пользу подэкранной камеры и системы Face ID, что позволит получить абсолютно цельный экран без вырезов и отвлекающих элементов.

Смартфон будет работать на базе чипа A19 Pro. Характеристики iPhone Pro Max 17 позволят выполнять все необходимые задачи: от насыщенного гейминга на максимальных настройках, заканчивая съемкой профессионального фото и видео. Флагман будет поддерживать расширенные возможности Apple Intelligence.

Камера будет состоять из трех модулей по 48 Мп каждый. Будет установлена усовершенствованная оптика, поддержка ProRAW и ProRes. Телефото-камера с перископическим зумом обеспечит до 5х увеличения без потери качества. Ожидается и внедрение новой системы фокусировки, улучшенный ночной режим и возможность съемки 3D контента.

По автономности модель должна продержаться дольше предыдущей за счет оптимизации чипа и увеличенной емкости аккумулятора (4400 или 4700 мАч). Возможно, увеличат скорость проводной и беспроводной зарядки.

Выбирайте 17 Айфон или модель Про Макс и заказывайте онлайн. Полные характеристики появятся в день анонса на официальном сайте Apple. Возможна покупка за наличные или в кредит, а также удобная доставка по Киеву, Львову, Одессе, Виннице, Запорожью, Днепру и другим регионам Украины.

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